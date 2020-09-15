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15 сентября 2020, 18:28

Дан старт акции "Минщина культурная - за Беларусь"

Фото из архива
Фото из архива

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области сегодня стартовала акция "Минщина культурная - за Беларусь". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Миноблисполкома.

В каждом районе столичного региона пройдут дни открытых дверей учреждений дополнительного образования - школ искусств, центров культуры, библиотек - с выездом на местные предприятия. Их цель - информирование трудовых коллективов об услугах, оказываемых в сфере культуры, презентации деятельности кружков, студий, ансамблей и групп. Во время визитов будут организованы концертные программы с участием любительских коллективов художественного творчества.

Всего планируется посетить около 70 предприятий и организаций области. Задачи акции - поддержка непрерывной системы культурного просвещения населения посредством популяризации белорусского искусства, создание условий для формирования общей культуры и художественного развития детей и молодежи, удовлетворение их потребностей в дополнительном образовании, поиск и выявление талантливых исполнителей и коллективов, организация досуга местных жителей.

Акция завершится 20 сентября. Ее организаторами выступили главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи Миноблисполкома, а также отделы идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкомов.-0-

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