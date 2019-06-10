Дарья Домрачева наградила лучших учащихся минского колледжа

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четырехкратная олимпийская чемпионка биатлонистка Дарья Домрачева сегодня на торжественной линейке в Минском государственном механико-технологическом профессионально-техническом колледже вручила учащимся грамоты за достижения в физической культуре и спорте, передает корреспондент БЕЛТА.

Дарья Домрачева вручает сертификат Минскому государственному механико-техническому колледжу

"Замечательно, что молодежь совмещает учебу и занятия спортом. Ребята хорошо потрудились на протяжении года, хочу пожелать им хорошо отдохнуть после сдачи экзаменов, с новыми силами и высокой мотивацией вновь сесть за парты осенью", - сказала Дарья Домрачева.

Дарья Домрачева вручает грамоту Александру Калугину

Дарья Домрачева вручает грамоту Алексею Шиловичу

После линейки прославленная биатлонистка провела автограф-сессию. Ребята охотно фотографировались со спортсменкой, которая также является послом II Европейских игр. Они рассказали, что планируют посетить соревнования предстоящего форума.

Дарья Домрачева вручает грамоту Надежде Ермак

Учасщиеся колледжа

Дарья Домрачева приехала к ребятам по приглашению компании "Белгоcстрах", с которой многократная олимпийская чемпионка активно сотрудничает в продвижении социальных акций. Она вручила сертификат на Br2 тыс. на проведение мероприятий, направленных на предотвращение несчастных случаев в учреждениях образования.-0-

Фото Оксаны Манчук