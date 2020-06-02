Датчик контроля скорости будет работать на М5 в Гомельском районе

2 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. На территории Гомельского района установлен датчик контроля скорости, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Место дислокации мобильного датчика - на 291-м км автодороги М5 Минск - Гомель. Датчик работает ежедневно с 7.00 до 23.00 по 14 июня. По нечетным дням он будет установлен в направлении Гомеля, по четным - Минска.

"Уважаемые водители, двигаясь с разрешенной скоростью, вы всегда правильно оцените складывающуюся дорожную ситуацию и при возникновении опасности сможете избежать ДТП", - отметили в ГАИ региона.-0-