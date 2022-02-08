Датчики контроля скорости будут фиксировать нарушения на дорогах Могилевской области

8 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Датчики контроля скорости с 8 по 11 февраля будут фиксировать нарушения на дорогах Могилевской области. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Работа мобильных датчиков контроля будет налажена 8 и 9 февраля с 11.00 до 19.00 в Бобруйске на ул.Минское шоссе в районе поворота на санаторий "Шинник" (60 км/ч). Скоростные ограничения 90 км/ч и 70 км/ч будут введены на двух участках автодороги М8: 8 и 9 февраля с 7.00 до 23.00 - на 239-м км, 8 февраля с 9.00 до 18.00 - на 215-м км.

Контроль скорости 9 февраля также будет вестись на 26-м км трассы Р93. Скоростные ограничения 90 км/ч и 70 км/ч здесь будут действовать с 9.00 до 19.00.

Датчики контроля скорости будут работать 10 и 11 февраля с 20.00 до 1.00 в Бобруйске на ул.Минское шоссе в районе поворота на санаторий "Шинник" (60 км/ч). Кроме того, 10 февраля контроль скорости будет производится с 9.00 до 18.00 в Бобруйске на ул.Минской, №102 (60 км/ч), с 8.00 до 19.00 в Могилеве на пр.Пушкинском, №7 (60 км/ч), с 9.00 до 19.00 - на 239-м км автодороги М8 (90 км/ч и 70 км/ч).

Скоростные ограничения 11 февраля будут действовать с 9.00 до 19.00 на 239-м км трассы М8 (90 км/ч и 70 км/ч), с 10.00 до 17.00 - на 1-м км автодороги Р72 (60 км/ч), с 9.00 до 19.00 - 228-м км М-8 (90 км/ч и 70 км/ч).-0-