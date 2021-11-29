Датчики контроля скорости будут работать на 12 участках в Минске

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На протяжении дня на различных участках дорог Минска будут работать датчики контроля скорости. Такая информация размещена на Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

Столичная Госавтоинспекция обращает внимание, что сегодня, 29 ноября, мобильные датчики контроля скорости работают в следующих местах:

с 08.00 до 20.00 на ул.Радиальной, 54 (60 км/ч); с 12.00 до 24.00 на ул.Ваупшасова, 4/15 (60 км/ч); пр.Независимости, 131/2 (60 км/ч); ул.Маяковского, 24 (60 км/ч); пр.Дзержинского, 1Е (60 км/ч); ул.Притыцкого, 60 корп. 5 (60 км/ч); пр.Партизанском, 75 (60 км/ч), 147 (60 км/ч); ул.Орловской, 80 (60 км/ч); пр.Пушкина, 55 (60 км/ч); 17-м км МКАД (90 км/ч); c 20.00 до 03.00 на ул.Московской, 8, со стороны пр.Независимости в направлении пер.Молочного (50 км/ч) и со стороны ул.Рабкоровской в направлении пр.Независимости (60 км/ч).

Госавтоинспекция призывает автомобилистов быть внимательными и учитывать погодные условия.-0-