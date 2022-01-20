Датчики контроля скорости будут работать на 12 участках в Минске

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На 12 участках дорог Минска будут работать датчики контроля скорости, столичная Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

Госавтоинспекция Минска обращает внимание участников автодвижения, что сегодня, 20 января, мобильные датчики контроля скорости работают в следующих местах. С 12.00 до 24.00: на пр.Независимости, 131/2 (60 км/ч); ул.Маяковского, 24 (60 км/ч); ул.Притыцкого, 60/5 (60 км/ч); пр.Партизанском, 75 (60 км/ч); ул.Орловской, 80 (60 км/ч); ул.Пушкина, 55 (60 км/ч); ул.Ташкентской в районе моста через реку Свислочь (60 км/ч); 41-м км МКАД (90км/ч); 36-м км МКАД (90 км/ч); ул.Ваупшасова, 4/15 (60 км/ч); ул.Денисовской в районе пересечения с пер.Соколянским (60 км/ч). С 20.00 до 03.00 - пр.Независимости, 45 (60 км/ч).

Автомобилистам следует соблюдать скоростной режим движения и двигаться на дорогах с осторожностью, учитывая погодные условия.-0-