Датчики контроля скорости будут работать на 4 участках дорог в Гомельской области 4-10 октября

4 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. С 4 по 10 октября датчики контроля скорости будут установлены на четырех участках автодорог Гомельской области, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома.

В течение недели мобильные контролеры работают на 30-м км подъезда к Гомелю от М10. На этом участке водителям легкового транспорта нужно двигаться со скоростью до 90 км/ч, грузового - до 70 км/ч.

Под наблюдением будет и 83-й км М10 граница Российской Федерации - Гомель - Кобрин. Здесь водителям легкового транспорта можно ехать со скоростью до 100 км/ч, грузового - до 70 км/ч.

С 4 по 6 октября датчик контроля скорости установлен на Восточном обходе в Гомеле, в районе пересечения с ул.Головацкого. Скоростное ограничение для всех водителей - 60 км/ч.

С 7 по 10 октября приборы будут фиксировать нарушения в районе дома №91 на пр.Речицком в Гомеле. Здесь скорость для водителей всего транспорта не должна превышать 50 км/ч.

Все датчики работают в двух направлениях.

Госавтоинспекторы напомнили водителям: превышение скоростного режима - одна из основных причин ДТП с тяжелыми последствиями. "Выбирайте скорость исходя из погодных условий, состояния дорожного покрытия и времени суток. Не забывайте, что в городе необходимо придерживаться скорости транспортного потока, а на загородных дорогах - избегать высоких скоростей", - рекомендовали в Госавтоинспекции.-0-