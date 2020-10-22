Датчики контроля скорости будут работать на трех дорогах Гомельской области

22 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости будут работать в ближайшие дни на трех автодорогах Гомельской области, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома.

С 23 октября по 15 ноября датчик установят на 5-м км "Подъезд к Гомелю от М8". Скоростное ограничение для всех транспортных средств - 60 км/ч.

С 23 октября по 5 ноября датчик контроля будет работать на 30-м км "Подъезд к Гомелю от М10". Здесь водителям легкового транспорта необходимо ехать со скоростью 90 км/ч, грузового - 70 км/ч.

УГАИ напоминает, что до 1 ноября приборы ежедневно размещают в Добрушском районе на 20-м км трассы М10 Граница РФ - Гомель - Кобрин. На этом отрезке разрешено двигаться со скоростью 60 км/ч. Госавтоинспекторы призывают водителей не нарушать установленные скоростные режимы.-0-