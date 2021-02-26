26 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Датчики контроля скорости будут работать на трех участках дорог Гомельской области, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

С 26 февраля по 11 марта мобильные датчики будут фиксировать нарушения скоростного режима на 114-м км автодороги М10 граница Российской Федерации - Гомель - Кобрин. Обзор - в двух направлениях. На этом участке водителям всех транспортных средств необходимо ехать со скоростью 60 км/ч.

Трасса М5 Минск - Гомель также будет под наблюдением. Оборудование будет установлено с 28 февраля по 13 марта на 291-м км автодороги, где действует скоростное ограничение 80 км/ч.

Оба направления движения на 343-м км автодороги М8 граница Российской Федерации - Витебск - Гомель - граница Украины будут в фокусе мобильных контролеров с 1 по 14 марта. Установленный здесь скоростной режим - 60 км/ч.

В областной Госавтоинспекции напоминают, что ехать необходимо не с максимально разрешенной скоростью, а с той, с которой движение будет безопасно как для самих водителей, так и для других участников дорожного движения. При этом важно учитывать состояние дорожного покрытия и погодные условия.-0-

ГАИ Минска рассказала о местах установки мобильных датчиков контроля скорости