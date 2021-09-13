13 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Датчики контроля скорости будут работать на трех участках дорог в Гомельской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

С 13 по 26 сентября датчики контроля скорости будут установлены на 30-м км подъезда к Гомелю от автодороги М10, где водители легкового транспорта должны придерживаться скорости 90 км/ч, грузового - 70 км/ч. Также под надзором мобильной системы будет участок в районе дома №91 на проспекте Речицком в Гомеле. Здесь действует ограничение скорости 50 км/ч.

До 19 сентября датчик будет контролировать поток транспорта на 83-м км автодороги М10 граница Российской Федерации - Гомель - Кобрин. Водителям легкового транспорта здесь разрешено ехать со скоростью 100 км/ч, грузового - 70 км/ч.

В УГАИ уточнили, что все датчики отслеживают обстановку в двух направлениях. Также госавтоинспекторы напоминают: превышение установленного скоростного режима - одна из основных причин ДТП, которые влекут самые тяжкие последствия.-0-