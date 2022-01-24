Датчики контроля скорости будут работать на трех участках дорог в Гомельской области

24 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Датчики контроля скорости с 24 по 30 января будут работать на трех участках дорог в Гомельской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома.
Под контролем 114-й км автодороги М10 граница Российской Федерации - Гомель - Кобрин. Скоростное ограничение на участке для всех водителей - 60 км/ч.
За дорожной обстановкой приборы следят и на 86-м км М10. Здесь скоростное ограничение для водителей легкового транспорта - 90 км/ч, грузового - 70 км/ч.
Также нарушения датчики фиксируют на 343-м км М8 граница Российской Федерации - Витебск - Гомель - граница Украины. Здесь всему транспорту разрешено ехать со скоростью не более 60 км/ч.
Все датчики работают в двух направлениях.
Госавтоинспекторы напомнили, что превышение скорости - одна из основных причин аварий с тяжкими последствиями. "Выбирайте скорость исходя из погодных условий, состояния дорожного покрытия и времени суток. Не забывайте, что в городе необходимо придерживаться скорости транспортного потока, а на загородных автодорогах избегать высоких скоростей и двигаться безопасно", - рекомендовали в УГАИ.-0-