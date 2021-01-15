15 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Датчики контроля скорости будут работать на участках трасс М8 и М10 в Гомельской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома.

С 15 по 28 января системы установят на 30-м км автодороги "Подъезд к Гомелю от М10". Они будут контролировать ситуацию в двух направлениях. В УГАИ напомнили, что на этом участке водители легкового транспорта должны двигаться со скоростью 90 км/ч, грузового - 70 км/ч.

Также с 17 по 30 января мобильный датчик контроля скорости будет работать в двух направлениях на 83-м км автодороги М10 граница Российской Федерации - Гомель - Кобрин. Скоростной режим здесь также 90 км/ч для легковых авто, 70 км/ч - для грузовых.

Под особым контролем окажется и участок на 334-м км автодороги М8 граница Российской Федерации - Витебск - Гомель - граница Украины с 18 по 31 января. На данном участке водителям всех транспортных средств необходимо двигаться со скоростью 60 км/ч.

Госавтоинспекторы напоминают водителям: необходимо соблюдать безопасный скоростной режим. "Важно помнить, что не всегда двигаться с максимально разрешенной скоростью безопасно. Ориентируйтесь на погодные условия, состояние проезжей части и время суток", - подчеркнули в УГАИ.-0-