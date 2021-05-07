Датчики контроля скорости будут работать в 11 районах Минска

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня в 11 районах будут работать датчики контроля скорости. Об этом в своем Telegram-канале сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 7.00 и до 20.00 контролировать скорость движения автотранспорта будут на 17-м км МКАД (ограничение - 90 км/ч), на улице Денисовская в районе пересечения с переулком Соколянского (60 км/ч).

С 12.00 до 24.00 контроль за скоростью будет организован на проспекте Независимости, 99 (60 км/ч), проспекте Независимости - улице Фогеля (80 кмч), проспекте Партизанском, 108 и 147 (60 км/ч), улице Орловской, 80 (60 км/ч), 41-м км МКАД (90 км/ч).

С 19.30 до 3.00 контроль будет на улице Притыцкого, 38 (60 км/ч), проспекте Дзержинского, 115 (60 км/ч), улице Кабушкина, 5 (60 кмч).

Сотрудники столичной Госавтоинспекции просят водителей быть внимательными и соблюдать установленный скоростной режим.-0-