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18 октября 2021, 15:10

Датчики контроля скорости работают на трех участках дорог Гомельской области

Фото из архива
Фото из архива

18 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. С 18 по 24 октября датчики контроля скорости работают на трех участках автодорог Гомельской области, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома.

Приборы следят за обстановкой на 114-м км трассы М10 граница Российской Федерации - Гомель - Кобрин. Скоростное ограничение для всех водителей - 60 км/ч.

Под контролем и 83-й км данной дороги. Водителям легкового транспорта здесь необходимо ехать со скоростью не более 100 км/ч, грузового - 70 км/ч.

Приборы установлены также в районе дома №91 на проспекте Речицком в Гомеле. Разрешенная скорость для всех водителей - 50 км/ч.

Все датчики работают в двух направлениях.

Госавтоинспекторы просят водителей помнить, что превышение cкоростного режима - это одна из основных причин ДТП с самыми тяжкими последствиями. "Выбирайте скорость исходя из погодных условий, состояния дорожного покрытия и времени суток. Не забывайте, что в городе необходимо придерживаться скорости транспортного потока, а на загородных магистралях следует избегать высоких скоростей", - подчеркнули госавтоинспекторы.-0-

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Теги
безопасность ГАИ Гомельская область дороги
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