Датчики контроля скорости установят на трех участках дорог Гомельской области

17 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Датчики контроля скорости будут установлены с 17 по 23 января на трех участках дорог Гомельской области, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома.

Так, мобильные системы будут фиксировать скоростные нарушения на 30-м км подъезда к Гомелю от автодороги М10, где водители легковушек должны ехать со скоростью 90 км/ч, водители грузового транспорта - 70 км/ч. За тем, придерживаются ли водители такого же скоростного режима, будут следить мобильные системы на 86-м км автодороги М10 граница Российской Федерации - Гомель - Кобрин. Также датчики установят на 343-м км автодороги М8 граница Российской Федерации - Витебск - Гомель - граница Украины, где действует скоростное ограничение 60 км/ч для водителей всех транспортных средств.

Госавтоинспекторы обратили внимание, что все датчики будут работать в двух направлениях.

В УГАИ напомнили, что превышение установленного скоростного режима - одна из основных причин ДТП, влекущих самые тяжкие последствия. "Выбирайте скорость исходя из погодных условий, состояния дорожного покрытия и времени суток. Не забывайте, что в городе необходимо придерживаться скорости транспортного потока, а на загородных автодорогах избегать высоких скоростей и двигаться безопасно", - порекомендовали в областной Госавтоинспекции.-0-