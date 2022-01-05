Датчики контроля скорости установят на трех участках дорог в Гомельской области

5 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Датчики контроля скорости будут установлены на трех участках дорог в Гомельской области с 6 по 10 января, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Так, датчики контроля скорости будут фиксировать нарушения скорости на 30-м км подъезда к Гомелю от автодороги М10. На этом участке водители легковушек должны придерживаться скоростного ограничения в 90 км/ч, водители грузового - 70 км/ч.

Также мобильные контролеры будут установлены на 114-м км автодороги М10 граница Российской Федерации - Гомель - Кобрин и на 343-м км автодороги М8 граница Российской Федерации - Витебск - Гомель - граница Украины, для водителей всего транспорта действует скоростное ограничение в 60 км/ч.

В областной ГАИ уточнили: все датчики работают в двух направлениях движения.

"Всегда помните, что превышение установленного скоростного режима - одна из основных причин ДТП, влекущих самые тяжкие последствия. Выбирайте скорость исходя из погодных условий, состояния дорожного покрытия и времени суток. Не забывайте, что в городе необходимо придерживаться скорости транспортного потока, а на загородных автодорогах избегать высоких скоростей и двигаться безопасно", - напомнили госавтоинспекторы.-0-