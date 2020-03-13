Датчики контроля скорости в Минске оставили только на пр.Независимости

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Датчики контроля скорости в Минске оставили только на участке проспекта Независимости, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Столичная Госавтоинспекция проанализировала аварии, связанные с нарушениями скорости. В итоге решено мобильные датчики контроля скорости разместить в районе пр.Независимости, 99. Позже оценят эффективность контроля на этом участке и будет принято решение, нужны ли там датчики и на какое время их ставить.

Спидкамы в районе пр.Независимости, 99 установят с 16 марта. До 22 марта они будут фиксировать скорость с 7.00 до 22.00 (только 18 марта - до 23.00), позже график изменится: 23-29 марта с 07.00 до 11.00 и с 16.00 до 20.00 (25 апреля с 15.00), а с 30 марта до 5 апреля - с 22.00 до 02.00 (1 апреля с 21.00). Ограничение скорости на этом участке составляет 60 км/ч.

Мобильные датчики скорости убрали с дорог Беларуси 19 декабря прошлого года. В МВД тогда сообщили, что сотрудники ГАИ и владельцы дорог (Минтранс, облисполкомы и Мингорисполком) проведут ревизию дорожных знаков и с учетом детального анализа происшествий, связанных с нарушением скорости движения, внесут соответствующие корректировки в работу приборов по измерению скорости.-0-