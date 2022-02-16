Датчики средней скорости установят на участках трасс М8 и М10 в Гомельской области

16 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Датчики средней скорости установят на двух участках дорог Гомельской области, сообщил сегодня журналистам начальник межрайонного отдела организации дорожного движения ГАИ УВД облисполкома Руслан Колесников, передает корреспондент БЕЛТА.

Датчики средней скорости будут работать на участках автомобильных дорог М8 граница Российской Федерации - Витебск - Гомель - граница Украины и М10 граница Российской Федерации - Гомель - Кобрин. "Это участки с устойчивым уровнем аварийности. Здесь были совершены ДТП, в том числе с гибелью, с травмами людей", - аргументировал Руслан Колесников.

Датчики на М8 введут в эксплуатацию после тестового режима в конце февраля - начале марта. На М10 чуть позднее. На участках установят соответствующие дорожные знаки. "Датчики будут измерять среднюю скорость движения транспорта. Их установят в начале и в конце участка протяженностью порядка 2 км", - уточнил Руслан Колесников. Всем нарушителям скоростного режима, которых зафиксируют приборы, пришлют "письма счастья" - постановления об административном взыскании.

После изучения эффективности работы таких датчиков их планируют разместить и на других отрезках автомобильных дорог, улиц населенных пунктов.

Подобные меры положительно сказываются на уровне аварийности, а также помогают привить водителям навыки соблюдения ПДД, добавил Руслан Колесников.-0-