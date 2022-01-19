Датский Красный Крест направил в Витебскую область гуманитарный груз на Br78 тыс.

19 января, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Более 11,6 т гуманитарного вещевого груза от Датского Красного Креста направили во все районы Витебской области, граждане уязвимых категорий могут получить ее до конца I квартала. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала председатель областной организации Белорусского общества Красного Креста Галина Желанова.

"Решение о распределении вещевых наборов принимают в районных и городских организациях Красного Креста, исходя из того, попадает ли семья или человек под ту категорию, для которой предназначена гуманитарная помощь. С Датским Красным Крестом мы сотрудничаем на постоянной основе, в 2020 году он также присылал гуманитарный груз для нуждающихся. В конце прошлого года наши коллеги из Дании оказали помощь на Br78 тыс.", - рассказала Галина Желанова.

Малообеспеченные, инвалиды, пенсионеры, дети из нуждающихся семей, неполные и многодетные семьи, лица без определенного места жительства и те, кто находится в вынужденной миграции, - такие категории граждан могут претендовать на гуманитарную помощь. Красный Крест раздаст им комплекты для детишек от рождения до 12 лет, зимнюю одежду для мужчин и женщин - куртки, толстовки, брюки и др.

В некоторых районах нуждающиеся уже получили столь необходимую в морозы теплую одежду. Например, в Поставах помощь оказали многодетной маме, которой не так давно вручили орден Матери. Для получения вещевых наборов гражданам нужно обратиться в районные и городские организации Красного Креста, написать заявление на имя председателя, предоставить справки, например, о составе семьи, размере пенсии, зарплаты и др. Полный перечень всех необходимых документов можно уточнить на месте.-0-