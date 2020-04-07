Давид-Городокский хлебозавод расширил площади своей солодовни

7 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В филиале ОАО "Берестейский пекарь" - Давид-Городокском хлебозаводе - ввели в эксплуатацию комплекс по производству хлебопекарного солода, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор завода Сергей Леоновец.

В комплекс, который в течение года был возведен на месте бывших гаражей, входят зернохранилище на 2 тыс. т и здание производственного цеха для получения ферментированного и неферментированного ржаного солода. Общая стоимость инвестиционного проекта составила Br1,1 млн. Строительство велось за счет собственных средств предприятия и кредитных ресурсов.

"Производство ржаного сухого солода, который до сих пор приходилось покупать, мы освоили еще в 2011 году. Тогда была построена первая грядка солодоращения, через три года - вторая. Но если раньше упор делался на производительность и снижение себестоимости производства, то сейчас - на технологии. Введение в эксплуатацию нового цеха позволит нам увеличить объемы производства солода примерно на 30%. В целом на предприятии в год будет производиться около 480 т ферментированного солода и столько же неферментированного", - отметил Сергей Леоновец.

Потребность в солоде, с применением которого готовятся заварные сорта хлеба, есть как на внутреннем рынке, так и за рубежом. Более того, спрос на это сырье только возрастает. Поэтому реализованный в Давид-Городке проект является не только импортозамещающим, но и экспортно ориентированным. В 2019 году 55% произведенного на предприятии солода отправили на экспорт. Среди получателей - хлебопеки Украины, России, Польши, Чехии. Недавно подписан контракт с одной из африканских стран.

"В последние годы наблюдается тенденция сокращения объемов реализации хлебобулочных изделий. Поэтому каждый из филиалов ОАО выбрал для себя направление, в котором будет дальше развиваться. В Бресте это кондитерка (трехслойное печенье, пряники), в Барановичах стоит сухарно-бараночная линия, в Ганцевичах выпускают снековую продукцию, в Столине - мягкие вафли. В Давид-Городке решили открыть свое производство ржаного солода. Направление перспективное, поэтому есть намерение развивать его и дальше исходя из финансовых возможностей предприятия", - отметил генеральный директор ОАО "Берестейский пекарь" Олег Нестерук.

По итогам работы в 2019 году чистая прибыль Давид-Городокского хлебозавода составила Br114 тыс., рентабельность продаж - 7,5%, объем производства к уровню 2018 года - 108,5%.-0-