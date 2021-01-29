Даже дистанционно чувствовались живые эмоции от встречи с Президентом - студенты ГГУ им.Ф.Скорины

29 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Даже дистанционно чувствовались живые эмоции от разговора с Президентом. Таким мнением по итогам встречи главы государства со студенческой молодежью поделилась с журналистами студентка 3 курса биологического факультета Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины Мария Юркова, передает корреспондент БЕЛТА.

Мария Юркова - из тех ребят, которые адресовали свой вопрос Президенту. Она призналась: волнение было. "Хоть для регионов встреча проходила в дистанционном формате, но эмоции от общения с главой государства были живые, непередаваемые словами", - отметила она.

Девушка со школы активно участвует в жизни общественных организаций, в том числе БРСМ. Сейчас является куратором детского городского парламента, исполняет обязанности первого секретаря БРСМ университета. "Поэтому для меня важно мнение Александра Григорьевича, нужна ли Беларуси массовая молодежная организация с патриотической направленностью. Ответ был четкий и понятный: такая организация нужна и БРСМ распадаться на локальные группировки не будет. Но предстоит еще большая работа, ведь важен не количественный, а качественный состав. Также Президент озвучил конкретные направления для вузовских первичек", - рассказала Мария Юркова.

Положительными ощущениями от встречи поделилась и студентка 2 курса факультета физической культуры Анастасия Лебедь. "Это мой первый опыт в таком формате мероприятий. Было по-настоящему интересно. Понимала, что основная часть вопросов будет касаться серьезных тем: политики, экономики, образования, студенческой жизни, - поэтому хотелось разрядить обстановку. Мне было интересно узнать больше о Президенте как о родителе, его секреты воспитания детей. Ответ такого человека очень ценен", - подчеркнула девушка.

Студентка 3 курса экономического факультета Дарья Козлова готова с удовольствием поддержать идею столичного коллеги об утверждении в Беларуси своего национального Дня студенчества. "Считаю, что национальный праздник еще больше сплотит студентов, разнообразит нашу жизнь, активизирует ее. Это прекрасная идея", - отметила она. К слову, глава государства также готов расширить календарь национальных праздников.

Ценен, по мнению студента 3 курса геолого-географического факультета Олега Лисицкого, и совет от Президента: нужно заботиться о своем будущем уже сейчас. "Мы должны развивать все направления для полноценной и комфортной жизни, сделать все для благополучия наших детей. Разговор был очень продуктивный", - заверил молодой человек.

Встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко со студентами БГУ и прямое включение с представителями других вузов страны заняли около четырех часов. В юго-восточном регионе онлайн-встреча прошла на базе Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины. Студенты и профессорско-преподавательский состав вузов области обсудили актуальные для молодежи и сферы образования вопросы. Готовность молодежи выполнять важные социальные и государственные функции, поддержка со стороны власти, творческий и инновационный потенциал молодых людей, внутренняя и внешнеполитическая ситуация, возможности цифровой эпохи - основные аспекты открытого диалога.-0-