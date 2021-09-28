"Дажынкi-2021": накормить столичный регион, заработать стране валюту

Союз производителей сельхозпродукции и переработчиков Минской области – эффективный и взаимовыгодный тандем. Эту аксиому в очередной раз подтвердили областные "Дажынкi-2021", которые прошли в субботу в Копыле. Сюда прибыли победители соревнования, достигшие наилучших результатов на уборке урожая зерновых и зернобобовых. Гости и жители города прогуливались вдоль торговых рядов ярмарки "Дажынак" и обязательно заходили в импровизированные кафе, где дегустировали то, что аграрии вырастили, а их партнеры по производственной цепочке – произвели. О достижениях, возможностях, перспективах и точках роста холдинга "Мясомолпром", куда входят производители цельномолочной продукции, сыров, коровьего масла, колбас, мясных деликатесов – брендов, ставших визитной карточкой Беларуси за рубежом, – наш разговор с генеральным директором КУП "Миноблмясомолпром" –управляющей компании холдинга "Мясомолпром" Сергеем Некрашевичем, с которым мы встретились на областных "Дажынках".

Накормить мегаполис и область

– Минский регион – крупнейшей в стране, так как включает столицу с двухмиллионным населением, потребности которого в разнообразной и полезной молочной и мясной продукции удовлетворить непросто. Этим ежедневно занимаются предприятия холдинга: четыре молочных – "Здравушка-милк", Минский молочный завод №1, Слуцкий сыродельный, Молодечненский молочный комбинат – и четыре мясоперерабатывающих комбината – Минский, Борисовский, Слуцкий и Столбцовский мясоконсервный.

Чтобы повысить эффективность своей деятельности, мы постоянно работаем над созданием новых видов продукции, в том числе с высокой добавленной стоимостью. Например, Молодечненский молочный первым в стране запустил линию производства сыров с голубой плесенью. Это предприятие сейчас разрабатывает рецептуру еще одного нового для белорусов вида сыра – с белой плесенью, типа камамбер. Начиная работу над элитными видами продуктов, мы ставили перед собой задачу-максимум: они не должны уступать ни в чем импортным аналогам, которые экспортируют страны с вековыми традициями сыроделия, а также быть на порядок дешевле. И нам это удается. Поставляя на полки отечественных магазинов продукцию, мы решаем еще и задачу импортозамещения.

Учитывая то, что с каждым годом растет благосостояние людей в нашей стране, мы готовы и далее предлагать принципиально новые продукты. В этом направлении продолжим работать.

Модернизация и экспорт

В чем видит руководство холдинга перспективы развития предприятий молочной и мясной промышленности столичной области?

– В первую очередь, в модернизации производств, использовании лучшего мирового опыта, внедрении современного оборудования и технологий. Мы стремимся продавать на мировых рынках продукты высокой степени переработки, а не молочное и мясное сырье. Работаем в том числе через биржу, чтобы охватить максимальное число потребителей, готовых предложить более высокую цену.

Продукты питания, произведенные в Беларуси и в Минской области, ассоциируются с такими понятиями, как "качество" и "натуральный продукт". С каждым годом наращивая объемы производства продукции, мы понимаем, что внутренний рынок ограничен и высококонкурентен, поэтому ищем и находим новые высокомаржинальные рынки сбыта. На них зарабатываем валюту для страны и средства для модернизации производства, повышения благосостояния работников предприятий. Только за 8 месяцев 2021 года экспорт составил $275 млн, поставки шли в 27 стран мира! Эти продажи идут опережающими темпами: если рост производства товарной продукции по холдингу за это время составил 109 %, то экспорт – 118%.

Вскоре наши возможности станут еще шире. На Столбцовском мясокомбинате строится современный убойный цех, технологии которого учитывают требования качества халяль. Это позволит получать продукцию, востребованную в странах Азии, Персидского залива и Китая. Так как емкость рынка Поднебесной очень велика, мы заинтересованы в выходе на него и расширении продаж в КНР.

В Китай и Африку

Два из четырех мясопереработчиков – Слуцкий и Столбцовский мясокомбинаты – прошли сертификацию и уже осваивают китайский рынок. Процедуру сертификации проходит третий – Минский мясокомбинат. В отличие от мусульманских стран, Китай заинтересован в покупке как говядины, так и свинины.

– Однако Беларусь пока не сертифицирована для реализации свинины в КНР, хотя проводится огромная работа в данном направлении. Хочу отметить следующий факт: несколько лет назад, когда мы только входили на рынок Поднебесной, он еще не был настолько привлекательным по ценам на нашу продукцию, а сейчас по некоторым позициям предлагает уже более высокую стоимость, чем россияне. Рост спроса обусловлен повышением уровня жизни китайцев и тем, что они уже успели оценить полезность и натуральность качественной белорусской молочной продукции.

Вместе с тем мы помним о важности диверсификации рынков сбыта. Выходим со своей продукцией в такие страны, как Саудовская Аравия, Филиппины, Малайзия, Израиль, Бангладеш, Сингапур.

Рассматривается возможность реализации продукции в Алжир. Эта страна в Африке является крупнейшим импортером продовольствия – торговым хабом по ее распространению по всему Черному континенту. Вскоре сможем поставлять как на внутренний, так и на внешний рынок сухие молочные продукты – например, сухие сливки в порционной упаковке: на копыльской площадке Слуцкого сыродельного реализуется такой инновационный проект. Рассчитываем, что эта продукция понравится тем, кто не представляет свою жизнь без чашечки кофе со сливками.

Делиться прибылью с аграриями

Достаточно ли холдингу мощностей сырьевой базы? Вполне. Ведь в то время как развиваются его предприятия, наращивается также поголовье и продуктивность дойного стада сырьевой зоны.

– Чтобы аграрный сектор области развивался, стараемся сотрудничать с поставщиками сырья с учетом их интересов и потребностей, в том числе повышаем закупочные цены на сырье. Предприятия поддерживают тесные контакты с хозяйствами, которые поставляют нам молочное и мясное сырье. Получая прибыль от реализуемой продукции, заводы готовы делиться ею с сельхозпроизводителями. Ведь это дает последним возможность проведения модернизации производства, строительства новых объектов. Такое взаимовыгодное сотрудничество позволяет в будущем и нам нарастить объемы производства, повысить качество продукции.

Тамара МАРКИНА