Дед Мороз, дворец, улиточная ферма: россиян приглашают в онлайн-путешествия по Брестской области

5 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области запускают онлайн-проект для знакомства российских туристов с регионом, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела туризма управления спорта и туризма облисполкома Елена Космач.

Проект получил название "Брестская область: согревая красотой". Его реализуют 8-29 января совместно с международным сообществом путешественников JoinPRO и при поддержке Евразийского банка развития. Инициатива рассчитана на широкую аудиторию. Для зрителей проведут 10 трансляций: семь онлайн-презентаций по достопримечательностям и три мастер-класса по приготовлению белорусских национальных блюд.

Например, зрители смогут присоединиться к виртуальной прогулке по пешеходной улице Советской, которую еще называют брестским Арбатом. Организаторы предложат заглянуть в гости к белорусскому Деду Морозу в национальный парк "Беловежская пуща", оценить красоту и историческое наследие древнего Пинска. Вряд ли кого-то оставят равнодушными музей народного творчества "Бездежский фартушок" и Коссовский дворцово-парковый ансамбль. Будет возможность посмотреть и на жизнь улиточной фермы.

"Регионы России и Беларуси связывают давние дружеские отношения. Пандемия внесла свои коррективы, но мы используем все возможности для привлечения туристов и повышения узнаваемости Брестской области. Каждый третий турист, приехавший в Беларусь, посещает именно Брестский регион. Нам есть что предложить гостям в любое время года. В этом вы сможете убедиться при просмотре онлайн-эфиров", - отметила Елена Космач. Первый эфир намечен на 8 января, начало в 18.00 по местному времени.

Помимо удовольствия от виртуального путешествия зрители смогут выиграть главный приз - реальную поездку в Брестскую область. К слову, подарки будут разыгрывать во время каждого эфира. Организаторы обращают внимание: чтобы присоединиться к трансляции, нужно обязательно пройти регистрацию по ссылке joinpro.ru/special/brest_warming.-0-