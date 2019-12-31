Дед Мороз и Снегурочка напомнили минским водителям о безопасном поведении на дороге

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в отделе регистрации транспорта ГАИ УВД Миноблисполкома, который расположен на 3-м этаже ТЦ "Автоград" в Минске, сотрудники Госавтоинспекции Минской области в роли Деда Мороза и Снегурочки поздравили посетителей с наступающими новогодними праздниками и провели акцию "Добрая дорога", сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Автовладельцы были приятно удивлены появлению главных персонажей Нового года. Дед Мороз и Снегурочка не только поздравляли с праздниками, но и говорили о правильном поведении на дороге. Снегурочка напомнила взрослым о безопасной перевозке маленьких пассажиров, а детишкам вручила фликеры - так называемые дорожные талисманы. Дедушка Мороз не раз говорил водителям о внимании и осторожности за рулем, ведь в этом году зима выдалась капризная.

Также сказочные персонажи раздавали водителям памятки о порядке оформления европротокола, говорили, на что в первую очередь необходимо обратить внимание и куда можно обратиться в случае возникновения вопросов.

А чтобы не случались неприятности на дороге, Дед Мороз попросил водителей не спешить, быть вежливыми и дисциплинированными. "Если будете выполнять дедушкины просьбы, ваши желания будут исполняться, а дороги будут добрыми и безопасными", - добавила Снегурочка.-0-