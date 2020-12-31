Дед Мороз и Снегурочка поздравили с наступающим Новым годом пассажиров метро

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На станциях линий Минского метрополитена 30 и 31 декабря Дед Мороз и Снегурочка поздравляли пассажиров и сотрудников подземки с наступающим Новым годом, сообщили БЕЛТА на предприятии.

Действие развернулось в вестибюлях, на платформах станций трех линий метро и внутри вагонов. "В роли сказочного дедушки и внучки выступили сотрудники столичной подземки. Во время путешествия по метрополитену они заглядывали в гости к билетным кассирам, дежурным поста централизации, а также поздравляли с наступающими праздниками инспекторов службы безопасности, специалистов по комплексной уборке помещений и других сотрудников на станциях", - рассказали в метрополитене.

Особое внимание Дед Мороз и Снегурочка уделили самым маленьким пассажирам, которые читали сказочным персонажам стихи и пели песенки про Новый год. В подарок каждый ребенок получал сладкое угощение.-0-

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