Дед Мороз на гомельской "Елке мира" появится из окна

27 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Дед Мороз готовит сюрприз для участников "Елки мира", которая пройдет сегодня в Гомеле. Новогодний волшебник войдет через окно на третьем этаже, сообщили корреспонденту БЕЛТА в администрации Новобелицкого района Гомеля.

"Елка мира" состоится в СШ №1 областного центра. Среди участников как школьники, так и руководители предприятий, организаций. Более 50 человек - активистов регионального отделения ОО "Белорусский фонд мира" - отметят благодарностями, грамотами и призами за плодотворную работу в течение года. В 2018-м под эгидой Фонда мира в районе прошло более 150 мероприятий: выезды по международному обмену опытом, визит учащихся гомельских школ в российский Орел, посещение маленьких пациентов больниц и одиноких граждан в учреждениях сестринского ухода и др.

Для гостей праздника готовится музыкальная новогодняя программа. Также активистов пригласят на дружеское чаепитие. Изюминкой новогоднего вечера станет неожиданное появление Деда Мороза из окна. Как отметили в администрации Новобелицкого района, все меры безопасности будут соблюдены: героя праздника доставят спасатели.-0-