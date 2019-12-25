Дед Мороз открывает свою резиденцию в центре Гомеля

25 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Резиденция Деда Мороза открывается сегодня на площади Ленина в Гомеле, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском горисполкоме.

Хозяева праздника - Дед Мороз со Снегурочкой - будут рады встречать гостей по 7 января и 13 января с 13.00 до 16.00. Место встречи - уютный деревянный сруб у главной елки областного центра. Самое время припасать для новогоднего волшебника стихи, песни и каверзные детские вопросы. Дед Мороз со своей внучкой уже заготовили сладкие подарки для самых активных гостей. Они будут радушно встречать ребят и их родителей, шутить, загадывать загадки, позировать для удачного фото. Не обойдется без доброго юмора, развлечений, игр и хороводов.

Второй год гомельчан и гостей областного центра будет радовать пиксельная новогодняя елка. На главном символе праздника тысячи ультраярких пикселей. Программное обеспечение ноу-хау прошлого года в этом дополнили новым видеорядом. В программу показа включены дополнительные сюжеты световых композиций. На верхушке елки по традиции горит Вифлеемская звезда.

Иллюминационные новинки дополнили и убранство самой площади. Среди новых фишек городской иллюминации - тематическая площадка "Музыкальный сад" с белоснежными деревьями. Она заняла более 400 кв.м. Музыкальная программа зоны сопровождается световыми эффектами. В репертуаре - известные новогодние мелодии. Продлен световой тоннель из арок с кружевным орнаментом. Появились новые фотозоны, в этих декорациях можно сделать яркие романтические или креативные фотографии. Не обошлось и без символа наступающего года - установлен гигантский мышонок с сыром. Также горожане могут прогуляться по аллее из полюбившихся фигур знаков зодиака.

Не забыли организаторы и про угощения. Праздничная торговля на площади Ленина с ароматными блюдами и праздничными сувенирами продлится до 15 января. Отдыхающие могут заглянуть в деревянные домики или зону фуд-кортов. Здесь гости праздника смогут подкрепиться, согреться горячими напитками, приобрести новогодние товары. Гостям предлагают кулинарные и кондитерские изделия, горячие напитки, глинтвейн, хот-доги, пиццу, поп-корн, сладкую вату. Для ценителей традиционной белорусской кухни особое предложение. В меню драники, смаженки, шкварки с блинами и другие блюда. Отдельно оформлена зона фуд-кортов.

От католического до православного Рождества и в щедрый вечер 13 января гомельчанам предлагают поучаствовать в концертно-развлекательных программах: 25 декабря - с 15.00 до 21.00, в другие дни - с 17.00.

Для желающих встретить Новый год вместе со всем городом праздничная программа на главной площади начнется 31 декабря в 23.00 и завершится 1 января в 3.00, гулянья продолжатся с 15.00 и до 21.00. 7 января новогодний марафон стартует в 15.00 (до 21.00), 13 января - в 16.00 (до 20.00). Хорошее настроение подарят артисты домов культуры и школ искусств Гомеля. Они споют, станцуют и предложат праздничные флешмобы и конкурсы под любимые всеми новогодние композиции.-0-