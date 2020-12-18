Дед Мороз поселился в центре Гродно

18 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Дед Мороз будет принимать гостей в Гродно. Сегодня он справил новоселье в своем новом поместье в центре ремесел "Наследие", передает корреспондент БЕЛТА.

Поместье Деда Мороза открылось в областном центре впервые. Раньше в гости к главному новогоднему персонажу приходилось ездить в пригород. Сейчас же поместье работает в шаговой доступности от центра Гродно.

Для гостей постарались подготовить интересную и познавательную программу. Дети становятся не просто зрителями, но и участниками театрализованного представления с участием Домовенка, символа наступающего года Бычка, а также других персонажей. Во время квеста надо отыскать и самого Деда Мороза. Ждут гостей хоровод вокруг елки, веселые игры и развлечения.

"Наши ремесленники познакомят гостей со своим творчеством. Кстати, приглашаем детей поучаствовать в мастер-классах и сделать себе сувенир на память, задекорировав, например, керамическую снежинку. Знакомим гостей с театром-батлейкой", - рассказала заведующая центром ремесел "Наследие" Марина Чикун.

Работает в поместье и новогодняя почта: письмо доставят Деду Морозу в Беловежскую пущу, а отправитель обязательно получит ответ. Также здесь можно приобрести новогодние сувениры ручной работы, угоститься чаем и свежей выпечкой.

Поместье будет принимать гостей каждый день с 10 до 19 часов вплоть до 13 января. Правда, советуют заранее записаться. Интерес уже большой. О намерении приехать к гродненскому Деду Морозу заявили даже организованные группы из Минска.

Для гостей и жителей в Гродно подготовили еще ряд праздничных локаций. С 7 декабря включили иллюминацию. На прошлой неделе в парке им. Жилибера открылась аллея креативных елок от организаций и предприятий города: здесь представлены новогодние красавицы из бетона, пластилина и даже водопроводных труб.

У главной ели города на площади Советской работает новогодняя ярмарка с праздничными угощениями и развлечениями. По выходным здесь же организуют концертную программу. Станет площадь центром гуляний и в новогоднюю ночь: зрителей ждет лазерное шоу, концерт, битва диджеев и фейерверк.-0-

Фото Леонида Щеглова