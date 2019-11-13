Дед Мороз прилетит в Могилев на вертолете

13 ноября, Могилев /Анастасия Гузовская - БЕЛТА/. В этом году Дед Мороз прибудет на новогодние празднования в Могилев 15 декабря на вертолете. Об этом рассказала сегодня начальник управления культуры Могилевского горисполкома Ирина Жаббарова на совещании в городской мэрии, передает корреспондент БЕЛТА.

"К новогодним праздникам мы подготовили для могилевчан много сюрпризов. Праздничная программа начнется 15 декабря на площади Ленина. Здесь пройдет встреча Деда Мороза, который в этом году прилетит в Могилев на вертолете. После этого на центральной площади города зажгут огни на главной елке", - рассказала Ирина Жаббарова.

С 25 по 30 декабря на центральных улицах ожидается "НаШествие Дедов Морозов". "В эти дни с 17.00 до 18.00 по улицам будут проходить около 100 человек в костюмах Дедов Морозов в сопровождении оркестра. После этого на площади у ТРЦ "Атриум" развернется флешмоб с отсчитыванием оставшегося времени до Нового года", - поделилась планами начальник управления культуры.

Парк Подниколье станет одним из центров праздничных мероприятий. Здесь разместится Ледяная резиденция Деда Мороза, пройдут спортивные новогодние соревнования и конкурс на лучшее украшение парка среди могилевских предприятий. "Тематическое новогоднее оформление получит 41 площадка. Здесь будут задействованы все крупные предприятия города", - подчеркнула Ирина Жаббарова. Кроме того, в Подниколье впервые пройдет парад санок. "Мы надеемся, что могилевчане воспримут идею с энтузиазмом. Каждый сможет проявить креативность", - отметила она.

В канун Нового года в Могилеве также пройдет немало мероприятий: ярмарки и выставки-продажи, яркая программа для детей, праздничное катание на коньках на центральном стадионе, ночные танцевально-развлекательные шоу, "прямые линии" с Дедом Морозом, лазерное шоу и многое другое. Завершатся гуляния 14 января.-0-