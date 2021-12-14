Дед Мороз, ростовые куклы, много музыки и веселья: в Могилеве стартовала акция "Наши дети"

14 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В центре Могилева на площади Единства дан региональный старт республиканской благотворительной акции "Наши дети". Здесь же с Дедом Морозом и Снегурочкой, веселыми песнями и зажигательными танцами запустили программу городских новогодних и рождественских мероприятий, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня в Могилеве мы даем региональный старт благотворительной акции "Наши дети", - отметила начальник управления экономики Могилевского горисполкома, председатель Могилевской городской организации Белорусского союза женщин Алла Богатенко. - И замечательно, что это мероприятие проходит на открытой площадке: люди обращают внимание, подходят, спрашивают, больше узнают о возможности помочь детям. Надеюсь, впоследствии многие из них станут участниками этой акции".

Также Алла Богатенко отметила, что в этом году акция "Наши дети" будет в Могилеве масштабной: к ней уже подключились многочисленные организации и предприятия, которые готовы устроить детям праздник, уделить внимание и порадовать малышей новогодними и рождественскими подарками. "Участниками акции станут дети из полных семей, сироты, дети с трудностями развития - мы постараемся охватить благотворительными мероприятиями как можно больше юных горожан, - подчеркнула она. - Для нас все дети - наши, и мы от всего сердца будем дарить им любовь, заботу, праздник".

Во время регионального открытия акции на сцену вышли детские творческие коллективы - юные таланты пели, танцевали и радовали своим позитивом собравшихся. Вместе с ними веселились и главные герои новогодних праздников - Дед Мороз и Снегурочка. Не обошлось и без сюрпризов. Одним из них стало поздравление многодетной семьи Екимовых. От городской организации Белорусского союза женщин им вручили ценный подарок - микроволновую печь.

Могилевчане Марина и Дмитрий не только успевают воспитывать троих сыновей, но и активно участвуют в городских культурных мероприятиях, праздниках, концертах и конкурсах. Например, сегодня их старший ребенок, 12-летний Михаил, тоже выступал на сцене. Мальчик занимается в образцовой студии вокала Crystal городского Центра культуры и досуга с 2014 года и делает большие творческие успехи. Средний сын Максим нашел себя в легкой атлетике, а годовалый Артем радует родителей своими маленькими достижениями - учится разговаривать и быть самостоятельным.

"Мы очень счастливы и рады получать поздравления и подарки, - говорит Марина Екимова. - В канун новогодних и рождественских праздников всем детям, независимо от того, есть ли у них родители или нет, хочется волшебства, внимания, подарков, любви и тепла. Мы желаем им счастья, здоровья и благополучия. Пусть наши дети мотивируют нас на новые победы и свершения!".-0-