Дед Мороз стучит в окно: МЧС оригинально поздравит пациентов Витебского областного детского центра

27 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня сотрудники МЧС поздравят маленьких пациентов Витебского областного детского клинического центра. Несколько десятков Дедов Морозов появятся на территории учреждения здравоохранения не только на земле, но и в воздухе: с крыши спустятся переодетые альпинисты аварийно-спасательного отряда "Витязь", а под окнами устроят танцевальный флешмоб все желающие подарить деткам новогоднюю сказку, сообщили БЕЛТА в региональном управлении МЧС.

"В роли новогодних персонажей выступят не только работники МЧС, но и юные спасатели, учащиеся школ города и все, кто откликнется на призыв в социальных сетях стать участником флешмоба. Ожидается, что в поздравлении примет участие больше полусотни сказочных героев. На помощь придет и специальная техника спасателей - автоколенчатый подъемник, в его люльке также разместятся волшебные персонажи, которые смогут поздравить детишек прямо через окна лечебного корпуса", - отметили в управлении МЧС. Кроме того, в актовом зале состоится интерактив, во время которого организаторы не только поздравят с праздниками, но и напомнят азы безопасности. Дети получат сладкие подарки.

Необычное поздравление от спасателей проходит во время республиканской акции "Безопасный Новый год", которая стартовала 14 декабря и продлится до конца уходящего года. Работники МЧС проводят профилактические мероприятия для предупреждения несчастных случаев в предновогодний период в связи с резким увеличением количества пожаров и травм из-за неосторожного обращения с пиротехническими изделиями.-0-