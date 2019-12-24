Дед Мороз выходит на видеосвязь в центре Могилева

24 декабря, Могилев /Анастасия Гузовская - БЕЛТА/. Могилевчанам и гостям города предлагают пообщаться с Дедом Морозом при помощи видеосвязи, рассказала корреспонденту БЕЛТА главный специалист управления культуры Могилевского горисполкома Татьяна Бурканова.

"На площади Звезд можно позвонить Деду Морозу прямо в его сказочную резиденцию. Звонок будет проходить по принципу видеоконференции в режиме онлайн", - сказала собеседница.

Такой вариант новогодних поздравлений в Могилеве впервые опробовали в прошлом году. Как заметила Татьяна Бурканова, в мире цифровых технологий нужно идти в ногу со временем. "Без мобильных телефонов и интернета сложно представить современную жизнь, поэтому мы решили, что такой вариант общения с Дедом Морозом придется по вкусу детям. И как показывает опыт, дети и их родители не упускают возможность пообщаться с главным новогодним персонажем", - добавила она.

Новогодние переговоры на площади Звезд будут длиться до 30 декабря, сопровождать их будет концертная программа.-0-