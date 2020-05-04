Деятели культуры возложили цветы к монументу Победы в Минске

4 мая, Минск /Анна Синицкая - БЕЛТА/. Сотрудники учреждений культуры сегодня во время акции "Беларусь помнит. Помним каждого!" возложили цветы к монументу Победы в Минске и почтили память павших в Великой Отечественной войне, передает корреспондент БЕЛТА.

Главный дирижер и художественный руководитель Государственного академического симфонического оркестра Беларуси Александр Анисимов отметил, что "постоять около Вечного огня и вспомнить тех, кто отдал жизнь за то, что мы сейчас имеем, - это не просто красивый жест, это порыв души". "Некоторое время из-за реставрации монумент Победы был недоступен для посещения, но теперь он еще больше поражает своей красотой и мужеством", - добавил он.

По мнению проректора по воспитательной работе Белорусской государственной академии музыки Петра Дударенко, День Победы - это прежде всего дань памяти тем испытаниям, через которые пришлось пройти нашему народу. "Уверен, без этой памяти мы можем многое потерять в современной жизни. Этот праздник нужно чувствовать, это главное", - сказал он.

На то, что нельзя забывать глубокий смысл Дня Победы, обратил внимание и генеральный директор Белорусской государственной филармонии Александр Никита. Он также рассказал о работе Белгосфилармонии в нынешних условиях. "Мы продолжаем репетировать, но только удаленно. Как только эпидемия пойдет на спад, мы тут же представим зрителю потрясающую программу от всех наших коллективов", - пообещал гендиректор.-0-