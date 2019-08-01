1 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Деятельность 25 нелегальных перевозчиков пресечена в Гродненской области в I полугодии, сообщили БЕЛТА в пресс-центре инспекции Министерства по налогам и сборам по Гродненской области.

Соблюдение законодательства при осуществлении перевозок пассажиров автомобилями такси остается в центре внимания налоговых органов региона. За I полугодие среди субъектов хозяйствования и граждан, осуществляющих деятельность в этой сфере, выявлено 64 нарушения. Итогом стало доначисление около Br2,8 тыс. единого налога. К административной ответственности привлечен 41 нарушитель, в том числе пресечена деятельность 25 граждан, которые осуществляли свою деятельность без государственной регистрации и уплаты налогов. Чаще всего - 13 фактов - нелегальных перевозчиков выявляли в областном центре.

"Обращаем внимание, что нелегальные перевозчики не несут ответственность за некачественно оказанную услугу, не имеют специальную страховку жизни и здоровья пассажира, не проходят предрейсовый осмотр, зачастую работают без техосмотра", - отметили в инспекции МНС по Гродненской области. Налоговики рекомендуют при вызове такси пользоваться только проверенными операторами и перевозчиками.

О фактах нарушений - осуществление гражданами деятельности без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, отсутствие кассового и терминального оборудования, не оприходование наличных денежных средств по кассовому аппарату, не выдача кассового чека - можно сообщить в инспекцию МНС по Гродненской области. Также можно обратиться в контакт-центр налоговых органов по телефонам 189 (стационарная сеть), (017) 229-79-79 и предоставить подробное описание совершенного перевозчиком нарушения (дата и время перевозки, суть нарушения и обстоятельства его совершения, данные о свидетелях (при их наличии), номера их мобильных телефонов и т.д.).-0-