Деятельность профсоюзов Могилевской области направлена на рост благосостояния ее жителей - Янков

19 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Деятельность профсоюзов Могилевской области направлена на рост благосостояния каждого жителя региона. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал председатель Могилевского областного объединения профсоюзов Дмитрий Янков во время II пленума Совета общественной организации.

"Рост экономики предприятий является сегодня первоочередной задачей всех профсоюзных организаций области, так как от этого зависят финансовые возможности конкретной первичной профсоюзной организации: наполнение коллективного договора, проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий, выделение средств на материальную помощь членам профсоюза и стимулирование работников на достойное выполнение своих трудовых обязанностей", - подчеркнул Дмитрий Янков.

По его словам, решение социально-экономических вопросов в интересах трудящихся регламентируется трехсторонними соглашениями между органами исполнительной власти, профсоюзами и нанимателями на областном и районном уровнях. Эти документы ложатся в основу коллективных договоров предприятий и организаций.

На текущий момент в области почти 3 тыс. первичных профсоюзных организаций, в которых в целом состоят 355 тыс. человек. При этом за последние четыре месяца появились 153 таких организации. До конца года планируется создать еще 112 первичек.

"В работе по созданию профсоюзных первичек мы переходим от количественных показателей к качественным, - отметил Дмитрий Янков. - Сегодня есть отдельные коллективы, где первичка создана, однако показатель охвата профсоюзным членством составляет от 25% до 40%. В ближайшие полгода мы нацелены повысить этот процент до 96. И это на сегодня очень серьезная работа, ведь для того, чтобы оказать помощь или защитить работника, необходимо, чтобы он являлся членом профсоюза".

Только за 2020 год после вмешательства профсоюзных юристов работникам области возвращено Br88,6 тыс. незаконно удержанных или невыплаченных денежных средств, подготовлены 55 процессуальных и иных документов. С участием профсоюза 9 из 10 исковых заявлений рассмотрены судом в пользу трудящихся, на работе восстановлены 6 человек.-0-