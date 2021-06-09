Действия при ЧС отработали на учениях в ОАО "СветлогорскХимволокно"

9 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Тактико-специальные учения прошли в ОАО "СветлогорскХимволокно", сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Организаторы учений проверили готовность дежурно-диспетчерской службы, комиссии по ЧС, персонала склада ацетона и гражданских формирований гражданской обороны при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Действие развивалось в несколько этапов согласно легенде. Так, сначала "из-за разгерметизации технологического трубопровода произошла утечка ацетона с последующим его воспламенением. Огонь охватил один из резервуаров с ацетоном, создалась угроза всему резервуарному парку. Два работника предприятия получили травмы", - рассказали в областном управлении.

Второй этап учений был направлен на защиту персонала цеха углеродных волокнистых материалов от вредных факторов чрезвычайной ситуации.

Все задействованные в учениях службы справились с поставленными задачами, подчеркнули на предприятии.-0-

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