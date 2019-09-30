Декада "Образование для устойчивого развития" стартует 2 октября в БГПУ

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Декада "Образование для устойчивого развития для всех" (ОУР) стартует 2 октября в Белорусском государственном педагогическом университете имени Максима Танка. Об этом сообщила сокоординатор тематической группы образования партнерской группы устойчивого развития, заместитель начальника Координационного центра "ОУР для всех" БГПУ София Савелова, передает корреспондент БЕЛТА.

В Беларуси с 2 по 12 октября пройдет декада "Образование в интересах устойчивого развития". Центром ее проведения станет БГПУ. Среди основных мероприятий - презентация дискуссионного клуба климатического проекта ТeRRIFICA в Беларуси (в день открытия) и фестиваль инновационных ОУР-практик (11 октября).

"Откроется декада дискуссией о роли молодежи в современном климатическом движении "Современные "герои климата" в Беларуси", - рассказала заместитель начальника координационного центра. - Всего было подано 35 заявок со всех регионов Беларуси для включения в календарь декады. Завершится декада 11 октября, когда с 10 утра будет большая встреча на базе БГПУ - фестиваль инновационных ОУР-практик. А также готовится интерактивная выставка "ОУР для всех: опыт организации практик образования в интересах устойчивого развития в учреждениях образования, общественных организациях и местных сообществах".

По словам Софии Савеловой, участниками декады помимо молодежи станут и государственные деятели, руководители международных организаций. "Свое согласие выступить дала заместитель председателя Совета Республики, национальный координатор по ЦУР Марианна Щеткина, лекции прочитают официальный представитель ООН в Беларуси Иоанна Казана-Вишневецкий, представитель ПРООН в Беларуси Александра Соловьева, руководитель фонда "Добра", Social Weekend, координатор партнерской группы по взаимодействию с бизнесом по достижению ЦУР Александр Скрабовский, руководитель центра экологических решений Евгений Лобанов, - анонсировала она. - На полях фестиваля состоятся мастер-классы по наиболее актуальным проблемам организации практик ОУР для всех: "Образование в глобальном сообществе", "Адаптация к климатическим изменениям", "Педагоги устойчивого развития", "Школа без пластика", "Культура памяти в местной истории", "Дети для взрослых о ЦУР". Таким образом мы попытаемся объединить разных участников, работающих в сфере образования как формального, так и неформального, дополнительного, и подумать, что мы можем сделать вместе, чтобы жить хорошо".

Мероприятия декады будут приурочены к празднованию 105-летия БГПУ и 5-летия ассоциации "Образование для устойчивого развития". Они призваны способствовать укреплению потенциала межсекторного, межведомственного, международного партнерства участников процессов устойчивого развития в сфере образования.

Проведение декады - традиционное осеннее мероприятие, объединяющее различные организации и учреждения в общем деле обеспечения экологической целостности, экономической устойчивости, социального благополучия и развития человеческих ресурсов местных сообществ и регионов.-0-