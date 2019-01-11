Декада "Уступи дорогу пешеходу!" стартовала в Гомельской области

11 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Профилактическое мероприятие "Уступи дорогу пешеходу!" проходит на территории Гомельской области с 11 по 20 января, сообщила корреспонденту БЕЛТА инспектор отделения по агитации и пропаганде УГАИ УВД Гомельского облисполкома Дарья Смоляк.

Комплекс нацелен на предупреждение ДТП, связанных с наездами на людей на пешеходных переходах. По информации УГАИ, в этой части на территории Гомельской области обстановка остается сложной, особенно в темное время суток.

Одним из основных факторов таких наездов является непредоставление водителями преимущества в движении пешеходу: более 13,5 тыс. водителей нарушили это требование ПДД в 2018 году в Гомельской области. За этот период на дорогах региона совершено 146 ДТП с участием пешеходов, в которых 23 человека погибли и 125 получили травмы различной степени тяжести, из них по вине водителей совершено 113 ДТП.

Во время декады "Уступи дорогу пешеходу!" сотрудники ГАИ будут нести службу на наиболее аварийных и опасных участках автодорог и улиц. Наряды максимально приблизятся к пешеходным переходам, особенно вблизи мест массового пребывания людей. Будут проводиться беседы о необходимости использования светоотражающих элементов.

В Госавтоинспекции напоминают водителям, что пешеходный переход - это единственная возможность для пешеходов безопасно пересечь проезжую часть. За нарушение этого пункта ПДД водители транспортных средств могут быть привлечены, согласно ч.6 ст.18.14 КоАП Беларуси, к административной ответственности в виде предупреждения или штрафа в размере от 1 до 5 БВ (с 1 января 2019 года базовая величина составляет Br25,5). При повторном в течение года совершении этого нарушения по ч.12 ст.18.14 КоАП предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 2 до 8 БВ.-0-