Декан ГрГУ им. Янки Купалы: в Беларуси выстроена эффективная система социальной защиты населения

28 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси выстроена эффективная система социальной защиты населения. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала декан юридического факультета Гродненского государственного университета им. Янки Купалы доцент, кандидат юридических наук Светлана Чебуранова.

"В Послании Президента содержится мощный посыл следованию неизменному курсу к социально ориентированному государству и обществу как модели, в основе которой лежат принципы социального равенства и социальной справедливости. Все это направлено прежде всего на создание достойного качества и уровня жизни для каждого гражданина", - сказала Светлана Чебуранова.

Декан подчеркнула, что в Беларуси выстроена эффективная система социальной защиты населения, духовно-нравственных устоев общества. "Наше государство исходит из простого постулата: наличие у человека тех или иных личных проблем, например безработицы, болезни, одиночества или старости, является веским основанием для оказания помощи в их решении", - пояснила она.

Направлений социальной политики множество - это и поддержка материнства и отцовства, института семьи, забота об инвалидах и пожилых гражданах, отметила Светлана Чебуранова. "К этому также необходимо отнести доступность образования, развитие бесплатного здравоохранения, культуры и спорта", - подчеркнула она. Важно, по ее словам, и то, что государство берет на себя значимую часть расходов и в жилищно-коммунальном хозяйстве.-0-