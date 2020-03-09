Дел дорожных мастера

Мощная материально-техническая база, а главное, штат профессионалов своего дела позволяют Дорожно-строительному управлению № 28 который год выполнять доведенные показатели. В любую погоду ошмянские дорожники обеспечивают не только комфортный, но и безопасный проезд жителям и гостям региона.

ДСУ №28 - один из пяти филиалов ОАО "Дорожно-строительный трест №6". Предприятие осуществляет строительство, капитальный и текущий ремонты автомобильных дорог, благоустройство населенных пунктов и территорий организаций. Проводит земляные механизированные и ручные работы, занимается прокладкой железобетонных труб и водоотводных сооружений. Кроме устройства асфальтобетонного покрытия, специалисты ДСУ обустраивают тротуары, устанавливают автобусные остановки, в том числе и автопавильоны.

- Спектр работы у нас большой. Это не только ремонт покрытия или укладка нового асфальта. Мы занимаемся оборудованием автостоянок, объектов придорожного сервиса, - рассказывает директор ДСУ №28 Дмитрий Шмат. - В 2019 году завершили важные объекты как районного, так и республиканского масштаба. Выручка предприятия составила почти 10,3 млн рублей.

Так, за прошлый год были выполнены работы на объекте "Реконструкция а/д М-6 Минск - Гродно - граница Республики Польша (Брузги)", приняли участие в капитальном ремонте автодороги Р-95 Лынтупы - Свирь - Сморгонь - Крево - Гольшаны. Сдан в эксплуатацию новый объект - "Сервисная зона пункта пропуска "Каменный Лог". 2-я очередь строительства". В Ошмянах введена в эксплуатацию улица Проектируемая №2, в новом микрорайоне - улица Борунская.

На протяжении многих лет действует на базе ДСУ №28 завод по выпуску асфальтобетонной смеси. В 2010 году на нем установили высокопроизводительную и энергоэффективную асфальтосмесительную линию. Специалисты, которые сегодня на ней работают, прошли в Москве курсы профессиональной подготовки. Только за час современная установка может выдать 100 тонн асфальтобетона. За минувший год завод произвел около 59 тыс. тонн смеси, которая была использована предприятием для ремонта республиканских дорог и улиц населенных пунктов, благоустройства территорий.

Активно работают ошмянские дорожники на территории соседних районов. На Сморгонщине в границах свободной экономической зоны "Гродноинвест" выполняются работы по реконструкции проспекта Индустриальный. В Островце в августе 2019-го была введена в эксплуатацию улица Сосновая в районе Колгушкина. В рамках инвестиционной программы по развитию инфраструктуры Островца сегодня специалисты ДСУ №28 выполняют работы по благоустройству улицы Проектируемая №3 в центральной части города.

- Как и многие дорожно-строительные организации, мы работаем на главном объекте страны - строительстве Островецкой БелАЭС, - отмечает Дмитрий Владимирович. - Проводим разного рода работы: устройство асфальтобетонного покрытия, обустройство подъездной дороги к водозаборным сооружениям от трассы Р-45 до деревни Мацкелы. К слову, выполнение работ на последнем объекте относится к внешэкономической деятельности. Капитальные вложения составили почти 586 тыс. рублей, а экспорт услуг - 256 тыс. долларов.

Сегодня ДСУ №28 выполняет работы по устройству ливневой канализации в Гродно в новом микрорайоне Грандичи-3. Во втором полугодии 2020-го планируется начать строительство одного из самых значимых как для страны, так и для Ошмянского района, объектов - реконструкции М-7/Е28 Минск - Ошмяны - граница Литовской Республики. Бригада предприятия будет трудиться на участке протяженностью свыше 20 километров.

- На счету предприятия множество объектов - это говорит о том, что нам доверяют, - с гордостью говорит Дмитрий Шмат. - В свою очередь мы стараемся не подводить. ДСУ №28 во все времена была и остается организацией, способной выполнять поставленные задачи в строительстве и ремонте дорог и благоустройстве населенных пунктов на самом высоком уровне!

Марина МАНУЙЛИК, газета 7 Дней.