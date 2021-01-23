Делегат ВНС: государство создает все условия для благополучной жизни, важно поддерживать эту работу

23 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Государство создает все условия для благополучной жизни, важно поддерживать эту работу. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился делегат VI Всебелорусского народного собрания, учитель белорусского языка и литературы Межисетской средней школы Антон Лобановский.

"Государство создает все условия для благополучной жизни. И мы видим это в целях и приоритетах развития страны на ближайшую пятилетку, где без внимания не осталась ни одна сфера, - отметил Антон Лобановский. - Нам, гражданам, нужно поддерживать эту работу на местах. Ведь в успешное будущее страны важен вклад каждого человека".

Антон Лобановский семь лет преподает белорусский язык и литературу в Межисетсткой средней школе Могилевского района. "Выбор своей будущей профессии я сделал в 11 классе, выбирал работу по душе. У меня вся семья - педагоги, потому я прекрасно знал, куда иду. И я не разочаровался в профессии, а даже, наоборот, еще больше полюбил ее, - отметил делегат. - Через белорусский язык и литературу дети вместе со мной узнают историю своей страны, красоту и богатство нашей культуры. В своей работе я руковожусь тем, что должен оставить что-то в душах и сердцах своих учеников. Вместе с ними учусь, всегда нахожусь в движении. Это поддерживает в тонусе. И если каждый из нас будет ответственно и грамотно подходить к своей работе, мы все вместе сможем сделать нашу страну еще лучше".

На Всебелорусском народном собрании Антон Лобановский будет представлять педагогическую молодежь. "В жизни человека многое зависит от того, какую профессию он себе выберет. И я считаю, выбирать нужно сердцем. Тогда работа будет приносить тебе удовольствие, ты будешь продолжать развиваться и относиться к тому, что делаешь, с большей ответственностью. Только в наших руках наше будущее. Это важно понимать и работать в этом направлении", - отметил делегат.

Антон Лобановский сказал, что быть делегатом - волнительно и интересно. "Я простой деревенский школьный учитель, которого выбрали на такое важное мероприятие. Это накладывает большую ответственность. Но в то же время это очень интересный опыт. Это возможность пообщаться и познакомиться с новыми людьми, услышать их идеи и поделиться своими не где-то в сети, а при личном контакте. В таком взаимном обмене предложениями, в конструктивном и интересном диалоге можно не только выбрать самые важные аспекты будущего Беларуси, но и найти что-то новое для себя, что даст еще больший заряд для дальнейшей работы".-0-

Фото Олега Фойницкого