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19 января 2021, 15:45

Делегат ВНС: нам нужно усилить поддержку отдаленных и небольших населенных пунктов

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19 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Необходимо усилить поддержку отдаленных и небольших населенных пунктов страны. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделилась заведующий автоклубом ГУК "Централизованная клубная система" Славгородского района, депутат Славгородского районного и Кабиногорского сельского Советов депутатов Галина Максимова, которая в этом году впервые станет участником Всебелорусского народного собрания.

"По своей работе и депутатской деятельности я много общаюсь с жителями поселков и деревень в Славгородском районе. Люди в своей повседневной жизни часто сталкиваются с различными вопросами, которые касаются комфортных условий жизни, благоустройства территорий и многого другого. Мы никогда не остаемся безучастными к просьбам наших жителей и стараемся решать их вопросы на местах, подключая при этом ответственные структуры, - рассказала Галина Максимова. - У нас есть четко отлаженные схемы работы, которые позволяют быстро решать проблемы людей. И эту работу необходимо не только продолжать, но и увеличивать. Нам нужно поддерживать отдаленные и небольшие населенные пункты, создавая при этом комфортные условия для жизни людей".

Как отметила Галина Максимова, Всебелорусское народное собрание позволит выбрать новый путь развития Беларуси, сохранив при этом лучшие достижения.

"Я впервые стану участником такого масштабного и важного события в жизни нашей страны. И это не только огромная честь, но и большая ответственность, потому что мы, как делегаты, будем представлять не только себя, но и тех людей, которые доверили нам эту почетную и важную миссию".

Галина Максимова с 2007 года работает заведующей автоклубом централизованной клубной системы. Они посещают с концертами и творческими выступлениями населенные пункты Славгородского района. "Мы не только дарим людям хорошее настроение и позитивные эмоции. Во время таких посещений с нами всегда представители власти, депутаты. И всегда проводим встречи, потому что диалог - один из важнейших элементов работы. Люди делятся своими проблемами - отсутствие освещения на улице, необходимость подправить дорогу или благоустроить территорию, - рассказала Галина Максимова. - И большинство этих вопросов решается на местах. Люди видят и понимают поддержку со стороны государства, местных властей и депутатов. А после таких встреч мы всегда дарим жителям творческий концерт, потому что хорошее настроение и позитив настраивают на дальнейшую продуктивную работу".

VI Всебелорусское народное собрание пройдет 11-12 февраля в Минске. На обсуждение участников будут вынесены основные положения программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития страны. Общая численность участников и приглашенных составит 2,7 тыс. человек.-0-

Фото Олега Фойницкого

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