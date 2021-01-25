Делегат ВНС: необходимо продолжать развивать медицину, повышать качество медпомощи и ее доступность

25 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Необходимо продолжать развивать медицину, повышать качество медпомощи и ее доступность. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился главный врач Шкловской центральной районной больницы, делегат VI Всебелорусского народного собрания Сергей Новиков.

"Одна из главных задач на ближайшую пятилетку - дальнейшее развитие медицины, повышение качества оказания первичной медицинской помощи и ее доступности жителям всех населенных пунктов. В 2020 году мы все столкнулись с коронавирусной инфекцией. Борьба с заболеванием показала, что наши врачи - самоотверженные люди, которые всегда готовы прийти на помощь. Хорошо сработала вся сфера здравоохранения в целом - быстро шло перепрофилирование учреждений здравоохранения, разрабатывались и внедрялись в работы новые алгоритмы действий и лечения пациентов, - рассказал Сергей Новиков. - Сфера здравоохранения - одна из важнейших для развития любого государства. Потому что именно в руках медиков - здоровье нации. И мы видим, что медицине уделяется много внимания не только в столице и областных центрах, но и в небольших населенных пунктах. На примере нашей больницы: в конце прошлого года закончили ремонт детского отделения. В 2019 году был закуплен рентген-аппарат, основанный на цифровой обработке изображений, приобретен новый аппарат УЗИ, автопарк пополнился современным автомобилем скорой медицинской помощи. Мы стараемся равняться на передовой опыт, использовать современные технологии. Совершенствование учреждений здравоохранения на уровне регионов позволяет сократить разрыв между оказанием помощи в районных больницах и республиканских центрах".

Как отметил Сергей Новиков, еще один важный вопрос в сфере здравоохранения - кадровое наполнение. "Важно не только привлекать молодых специалистов к работе в районах, но и создавать условия для их закрепления. В райцентрах нужно проработать вопрос предоставления жилья. Возможно, эту задачу сможет решить создание резерва арендной жилплощади для медицинских работников. Я уверен, что все вопросы, стоящие на повестке дня, на Всебелорусском народном собрании будут всесторонне проработаны и по ним будут приняты взвешенные решения. Все это позволит сделать нашу жизнь еще лучше", - сказал делегат.

Сергей Новиков родился на Быховщине, но все его детство прошло в Шклове, где он и решил стать врачом. "В школе хорошо шли естественные науки. Решил идти в медицинский, родители меня поддержали. После окончания витебского медицинского вуза вернулся в Шклов уже хирургом, позже стал заместителем главного врача по медицинской части, а в 2019 году возглавил учреждение здравоохранения, - рассказал Сергей Новиков. - Быть врачом - это призвание. В любое время, при любых обстоятельствах. И даже сейчас, при большом количестве административной работы, я остаюсь практикующим врачом. Потому что самая большая ценность - это здоровье человека".-0-

Фото Олега Фойницкого