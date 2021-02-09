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09 февраля 2021, 16:55

Делегат ВНС: один из этапов развития региональных СМИ - создание диалогового пространства

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Всебелорусское народное собрание"
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9 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Один из этапов развития региональных СМИ - создание диалогового пространства между жителями населенных пунктов и экспертов. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился делегат VI Всебелорусского народного собрания, главный редактор городской газеты "Вестник Могилева" Павел Савельев.

"Один из этапов развития региональных СМИ - создание своеобразной диалоговой площадки между жителями населенного пункта и экспертами. Это поможет избежать появления различной фейковой информации, а кроме этого - поможет реагировать на проблемы, с которыми сталкиваются жители в повседневной жизни, - отметил Павел Савельев. - На примере нашего издания - одна из традиционных рубрик газеты - проблемные письма читателей. Люди обращаются в прессу за помощью, мы передаем это письмо компетентным структурам, следим за решением вопроса. Но современный мир диктует новые тенденции, и мы не должны от них отставать. Развитие интернета и цифровых технологий позволяет нам создавать такие диалоговые площадки в том числе и онлайн".

Павел Савельев в должности главного редактора "Вестника Могилева" работает с 2018 года. "До этого несколько лет работал главным редактором шкловской газеты "Ударный фронт". И по большей части проблемные вопросы, с которыми сталкиваются жители областного центра и небольшого города, приблизительно одинаковые. У нас огромное количество интересных людей, с серьезными заслугами в трудовой деятельности, спорте. У них необычные увлечения. И конечно, со страниц нашего издания мы стараемся рассказывать о таких людях и их достижениях, - отметил Павел Савельев. - Сейчас мы вместе с коллективом "Вестника Могилева" работаем над созданием различных медийных проектов. Мы стараемся идти в ногу со временем, осваиваем цифровые площадки. Это позволяет расширить аудиторию нашего издания, охватить больше информационных поводов. Один из наших новых проектов - "Народный диалог". Мы планируем приглашать экспертов, с которыми будем обсуждать злободневные проблемы города и страны в целом. Это позволит настроить между людьми с разными точками зрения адекватный и конструктивный диалог и совместными усилиями находить решения для различных вопросов".

На масштабном форуме Павел Савельев будет представлять Шкловский район и молодежь региона. "За время своей работы в районном издании и в качестве депутата я смог завоевать доверие жителей Шкловского района. И на Всебелорусское народное собрание я поеду подготовленным. Я принимал участие не только в общественных приемных, но и был спикером на диалоговых площадках. Вместе с экспертами и молодежью области мы подняли свыше 30 проблемных вопросов по улучшению государственной молодежной политики. Часть вопросов была включена в итоговую резолюцию областной диалоговой площадки и отправлена в оргкомитет Всебелорусского народного собрания", - отметил делегат.

Важные вопросы, которые необходимо обсудить на высоком уровне, - грантовая поддержка молодежных инициатив и создание новой молодежной структуры. "Мы пришли к выводу, что государству нет необходимости напрямую заниматься локальными инициативами молодежи. Поэтому на уровне республики необходима новая молодежная структура, которая объединила бы областные структуры на региональном уровне и могла бы заниматься формированием государственных грантов по реализации молодежной политики в общественной жизни, а также поддержкой молодежного предпринимательства. Ведь не секрет, что зачастую молодежные инициативы организовывают за счет грантов, например, из Евросоюза. Зачем нам смотреть в сторону? Естественно, будет справедливо, когда при получении государственных грантов, инициативы молодежных объединений не будут идти вразрез с нашим государственным устоем. Я уверен, что такая молодежная организация сможет объединить людей и целые предприятия, которые заинтересованы в научной, инновационной деятельности", - отметил Павел Савельев.-0-

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