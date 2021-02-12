Делегат ВНС: первое рабочее место и жилье - основа для закрепления кадров

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первое рабочее место, нормальная зарплата, жилье - основа, с которой начинается закрепление кадров. Такое мнение высказала во время выступления на Всебелорусском народном собрании ткачиха пятого разряда ОАО "Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение" Наталья Исакова передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы - дружная полуторатысячная команда профессионалов, 70% из которой - это женщины. Постоянно развиваем социальные и бытовые условия, чтобы трудиться было более комфортно. У предприятия есть три собственных общежития, хороший медпункт и детский оздоровительный лагерь. От имени женщин предприятия хочу высказать особую благодарность за заботу и внимание к молодым семьям. Первое рабочее место, нормальная зарплата, жилье - основа, с которой начинается закрепление кадров. На мой взгляд, государству нужно обратить особое внимание на молодых супругов без детей, с одним малышом. Чувствуя уверенность в завтрашнем дне, они смелее будут рожать и даже переходить в категорию многодетных", - сказала Наталья Исакова.

Она обратила внимание на болезненный для предприятий вопрос: кадровый спрос и популяризацию рабочих специальностей. "Поддерживаю поручение Президента о целевом наборе в вузы и техникумы. Надо кардинально изменить эту систему с акцентом на инженерные и технические специальности, а журналисты должны больше рассказывать о простых белорусских тружениках. Даже наша легкая промышленность на деле совсем не такая легкая, но очень разная и интересная", - подчеркнула работница БПХО.

Из-за пандемии прошлый год для предприятия выдался непростым. В считанные дни там наладили выпуск средств индивидуальной защиты. В марте-апреле коллектив работал без выходных в три смены. Благодаря напряженному труду хлопчатобумажное объединение сохранило объемы выпуска продукции, не сорвало ни одного экспортного заказа.

"Знаю о предложениях по изменению работы с государственными активами. Мы обсуждали это внутри коллектива. На наш взгляд, важно, чтобы ВНС закрепило принцип невозможности массовой приватизации в Беларуси и распродажи госсобственности с молотка. Предложения по объединению профессиональных технических сырьевых ресурсов считаем абсолютно правильными. Это может сделать многие предприятия только сильнее и успешнее. По крайней мере, для легкой промышленности данная тема перспективная", - считает Наталья Исакова.-0-