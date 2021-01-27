Делегат ВНС: поддержка молодежной политики - важная составляющая будущего страны

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 27 января 2021
Минск Сплошная облачность 0°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
10:46 Житель Пружанского района хранил в гараже марихуану Происшествия
10:40 В Борисове работники похитили с территории предприятия стартеры Происшествия
10:34 Представители 11 стран выступят на этапе Кубка мира по лыжной акробатике в "Раубичах" Спорт
10:26 В Украине из-за непогоды обесточены 117 населенных пунктов В мире
10:23 Белорусские пиломатериалы на $2,4 млн проданы в Китай на биржевых торгах Экономика
10:23 В Нью-Дели во время протестов пострадали 86 полицейских В мире
10:17 В Японии школьный автобус попал в ДТП: 11 человек госпитализировали В мире
10:15 Пилотный проект нормативного финансирования центров соцобслуживания реализуют в Беларуси Общество
10:11 В Гродно и Новогрудке за сутки выпало больше декадной нормы осадков Регионы
10:09 В Испании произошла серия землетрясений В мире
10:04 В термическом цеху МАЗа произошло возгорание Происшествия
10:04 Единый день безопасности пройдет под девизом "Соблюдая ПДД - сохраняешь жизнь" Общество
10:02 Пожарная сигнализация предупредила пожар в общежитии в Любани Происшествия
09:58 Банк развития направит в 2021 году на финансирование госпрограмм и мероприятий Br946 млн Экономика
09:58 Делегат ВНС: вопрос дистанционного обучения надо рассмотреть со всех сторон Регионы
09:48 Двое минчан продавали растительный спред под видом сливочного масла Происшествия
09:40 Неделя профориентации прошла в лицее МЧС Общество
09:31 В Минске на новогодний этап акции "Профсоюзы - детям" было выделено около Br2,5 млн Регионы
09:29 В Беларуси за сутки упавшими деревьями повреждены 11 автомобилей Происшествия
09:22 Спецслужбы США установили 400 имен напавших на Капитолий В мире
09:18 КГК Могилевской области выявил в январе превышение торговых надбавок на 60 наименований товаров Регионы
09:16 В Минске автомобиль въехал в осветительную мачту - водитель погибла Происшествия
09:13 Грузовик и поезд столкнулись в Ляховичском районе Происшествия
09:07 В Амстердаме вновь прошли протесты В мире
08:55 Гастрофест и проводы Снегурочки организуют в Беловежской пуще 13 февраля Афиша
08:48 Автограф Наполеона могут выставить на продажу за 1 млн евро Калейдоскоп
08:41 Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение о продлении ДСНВ на пять лет В мире
08:18 Открытый Кубок Беларуси по современному пятиборью пройдет в Гомеле 29-31 января Спорт
08:06 На гандбольном ЧМ в Египте сегодня определятся полуфиналисты Спорт
08:03 Энергетики восстанавливают электроснабжение в 402 населенных пунктах Беларуси Общество
Все новости
Все новости
Регионы
27 января 2021, 07:58

Делегат ВНС: поддержка молодежной политики - важная составляющая будущего страны

Владимир Мищенко. Фото "СБ. Беларусь сегодня"
Владимир Мищенко. Фото "СБ. Беларусь сегодня"
Новости темы "Всебелорусское народное собрание"
Делегат ВНС: вопрос дистанционного обучения надо рассмотреть со всех сторон
Гигин: ВНС - это модель открытого разговора, которую важно сохранить и развивать

27 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Поддержка и развитие молодежной политики - важная составляющая будущего страны. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился делегат VI Всебелорусского народного собрания, директор Исторического музея Кричева Владимир Мищенко.

"Большая честь и ответственность представлять свой район и молодежь Кричевщины на таком важном событии в жизни нашего государства. Это возможность высказать не только свои идеи и предложения, но и всех тех людей, которые доверили мне эту важную миссию. Ведь на Всебелорусском народном собрании мы будем определять не только путь развития государства, но и каждого человека, каждой семьи в нашей стране, - сказал Владимир Мищенко. - И одно из приоритетных направлений в будущем нашей страны - это развитие и поддержка молодежи. Потому что именно ей мы передадим все наши достижения".

Как важный момент в развитии молодежной политики Владимир Мищенко отметил поднятие возрастного ценза молодежи. "У нас растет продолжительность жизни. Поэтому, на мой взгляд, важно увеличить возраст молодежи до 35 лет, - подчеркнул он. - Это даст больше времени и возможностей состояться в жизни, найти занятие по душе. Кроме этого, у человека будет больше возможностей для использования различных льгот и социальных гарантий, которые доступны молодежи. Это станет прочным фундаментом для успешной и продуктивной работы в будущем".

Еще один вопрос, который необходимо проработать, - создание государственной программы по грантовой поддержке молодежных организаций. "У нас активная и яркая молодежь. У ребят бывают интересные и полезные идеи - я вижу это в работе с возглавляемым мною молодежным парламентом при районном Совете депутатов. Наличие грантовой поддержки со стороны государства даст толчок к еще большему развитию страны. А создание конкурсной основы между организациями - это наличие здоровой конкуренции, при которой идеи и предложения станут более обдуманными, интересными и эффективными".

Кроме этого, необходимо уделить больше внимания тем молодым людям, которые планируют жить и работать в юго-восточном регионе Могилевской области. "Для этих ребят важно продумать дополнительные механизмы поддержки. Один из таких вопросов - наличие жилья. Ведь если у молодого человека появляется свое жилье, он уже вряд ли будет искать работу в другом городе или районе. Это основа, которая в будущем позволит закрепиться здесь, создать семью. Поэтому нужно проработать вопрос с арендным жильем для молодых специалистов с правом его выкупа через пять лет, - отметил делегат. - Еще один важный момент - создание рабочих мест, особенно высокотехнологичных. Все это позволит не упустить тех специалистов, в которых нуждается район".

Владимир Мищенко сам родом из Кричевского района. После окончания исторического факультета МГУ имени А.А.Кулешова вернулся в родную школу в агрогородке Ботвиновка. "Мне как молодому специалисту, конечно, было проще, чем другим. Я знал учителей, местных жителей. Это позволило быстро адаптироваться и влиться в работу, - отметил он. - В 2016 году возглавил исторический музей в Кричеве. Это тоже интересная работа, в которой всегда нужно искать что-то новое. Нам в наследство достался прекрасный дворцово-парковый комплекс, который стараемся развивать и делать интересным как для местных жителей и гостей из Беларуси, так и для иностранцев. В любой работе важна самоотдача. И если ты любишь то, что делаешь, подходишь к работе ответственно и серьезно - успех гарантирован. У нашего музея большие планы на текущий год. Это реализация совместного проекта с представителями Беларуси, России, Украины и Молдовы. Будем создавать большую виртуальную экспозицию "Дорогами Потемкина: по памятным местам князя-созидателя". Мы уже реализовали несколько крупных экопроектов. Один из них стал возможным благодаря победе в конкурсе "Программа малых грантов Глобального экологического фонда". В результате парк возле музея преобразился, появились экзотические растения, арт-объекты. Кроме этого, мы реконструировали котельную, заменили освещение в музее - теперь оно стало энергосберегающим. Это большая работа, которая позволяет нашему музею оставаться интересной и востребованной туристической точкой на карте Беларуси".

Делегат отметил, что в такой насыщенной жизни важна поддержка семьи и близких. "Моя жена тоже из Кричевского района, учитель по образованию. А совсем недавно мы впервые стали родителями. И, конечно, сейчас это самое главное событие в нашей жизни, которое дает не только силы, но и вдохновение. Потому что все то, что я делаю в общественной жизни района, в музее, делаю в том числе для своих близких".-0-

Делегат ВНС: вопрос дистанционного обучения надо рассмотреть со всех сторон

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Кричев мнения молодежь
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Регионы
Фото из архива В Гродно и Новогрудке за сутки выпало больше декадной нормы осадков
Фото "Новополоцк сегодня" Делегат ВНС: вопрос дистанционного обучения надо рассмотреть со всех сторон
Фото из архива В Минске на новогодний этап акции "Профсоюзы - детям" было выделено около Br2,5 млн
Фото из архива КГК Могилевской области выявил в январе превышение торговых надбавок на 60 наименований товаров
Фото из архива Глубокое и израильский Кирьят-Бялик обсудят проекты по сохранению исторической памяти
Фото организаторов Начался прием заявок на конкурс "Мистер Могилев - 2021"
Главное
Александр Лукашенко Госсекретарь Совбеза, главный контролер, губернатор и гендиректор СТВ - Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы
Политическое сотрудничество, торговля, поставка вакцины - Лукашенко и Си Цзиньпин обсудили ключевые темы
За сутки в Беларуси зарегистрированы 847 пациентов с COVID-19, выписаны 754
Банк развития направит в 2021 году на финансирование госпрограмм и мероприятий Br946 млн
Топ-новости
Картина дня: кадровые решения Президента, переговоры премьеров в Москве и образовательный центр МЧС
Головченко: есть все предпосылки для преодоления спада в торговле между Беларусью и Россией
На Белорусской атомной электростанции создаются два фонда
Пилотный проект нормативного финансирования центров соцобслуживания реализуют в Беларуси
Представители 11 стран выступят на этапе Кубка мира по лыжной акробатике в "Раубичах"
Делегат ВНС: поддержка молодежной политики - важная составляющая будущего страны
В Гродно и Новогрудке за сутки выпало больше декадной нормы осадков
Брифинг о международных подходах в сфере ядерной и радиационной безопасности пройдет сегодня в БЕЛТА
Белорусские пиломатериалы на $2,4 млн проданы в Китай на биржевых торгах
Энергетики восстанавливают электроснабжение в 402 населенных пунктах Беларуси
Единый день безопасности пройдет под девизом "Соблюдая ПДД - сохраняешь жизнь"
Работники белорусских предприятий об экономических санкциях: это нарушение прав десятков тысяч людей
Строительство нового азотного комплекса и работа с коллективом - Ляшенко о задачах на новом посту
ГАИ в гололед призывает водителей к особому вниманию
Сенаторы подключатся к мониторингу цен на лекарства
Релама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.