Делегат ВНС: поддержка молодежной политики - важная составляющая будущего страны

27 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Поддержка и развитие молодежной политики - важная составляющая будущего страны. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился делегат VI Всебелорусского народного собрания, директор Исторического музея Кричева Владимир Мищенко.

"Большая честь и ответственность представлять свой район и молодежь Кричевщины на таком важном событии в жизни нашего государства. Это возможность высказать не только свои идеи и предложения, но и всех тех людей, которые доверили мне эту важную миссию. Ведь на Всебелорусском народном собрании мы будем определять не только путь развития государства, но и каждого человека, каждой семьи в нашей стране, - сказал Владимир Мищенко. - И одно из приоритетных направлений в будущем нашей страны - это развитие и поддержка молодежи. Потому что именно ей мы передадим все наши достижения".

Как важный момент в развитии молодежной политики Владимир Мищенко отметил поднятие возрастного ценза молодежи. "У нас растет продолжительность жизни. Поэтому, на мой взгляд, важно увеличить возраст молодежи до 35 лет, - подчеркнул он. - Это даст больше времени и возможностей состояться в жизни, найти занятие по душе. Кроме этого, у человека будет больше возможностей для использования различных льгот и социальных гарантий, которые доступны молодежи. Это станет прочным фундаментом для успешной и продуктивной работы в будущем".

Еще один вопрос, который необходимо проработать, - создание государственной программы по грантовой поддержке молодежных организаций. "У нас активная и яркая молодежь. У ребят бывают интересные и полезные идеи - я вижу это в работе с возглавляемым мною молодежным парламентом при районном Совете депутатов. Наличие грантовой поддержки со стороны государства даст толчок к еще большему развитию страны. А создание конкурсной основы между организациями - это наличие здоровой конкуренции, при которой идеи и предложения станут более обдуманными, интересными и эффективными".

Кроме этого, необходимо уделить больше внимания тем молодым людям, которые планируют жить и работать в юго-восточном регионе Могилевской области. "Для этих ребят важно продумать дополнительные механизмы поддержки. Один из таких вопросов - наличие жилья. Ведь если у молодого человека появляется свое жилье, он уже вряд ли будет искать работу в другом городе или районе. Это основа, которая в будущем позволит закрепиться здесь, создать семью. Поэтому нужно проработать вопрос с арендным жильем для молодых специалистов с правом его выкупа через пять лет, - отметил делегат. - Еще один важный момент - создание рабочих мест, особенно высокотехнологичных. Все это позволит не упустить тех специалистов, в которых нуждается район".

Владимир Мищенко сам родом из Кричевского района. После окончания исторического факультета МГУ имени А.А.Кулешова вернулся в родную школу в агрогородке Ботвиновка. "Мне как молодому специалисту, конечно, было проще, чем другим. Я знал учителей, местных жителей. Это позволило быстро адаптироваться и влиться в работу, - отметил он. - В 2016 году возглавил исторический музей в Кричеве. Это тоже интересная работа, в которой всегда нужно искать что-то новое. Нам в наследство достался прекрасный дворцово-парковый комплекс, который стараемся развивать и делать интересным как для местных жителей и гостей из Беларуси, так и для иностранцев. В любой работе важна самоотдача. И если ты любишь то, что делаешь, подходишь к работе ответственно и серьезно - успех гарантирован. У нашего музея большие планы на текущий год. Это реализация совместного проекта с представителями Беларуси, России, Украины и Молдовы. Будем создавать большую виртуальную экспозицию "Дорогами Потемкина: по памятным местам князя-созидателя". Мы уже реализовали несколько крупных экопроектов. Один из них стал возможным благодаря победе в конкурсе "Программа малых грантов Глобального экологического фонда". В результате парк возле музея преобразился, появились экзотические растения, арт-объекты. Кроме этого, мы реконструировали котельную, заменили освещение в музее - теперь оно стало энергосберегающим. Это большая работа, которая позволяет нашему музею оставаться интересной и востребованной туристической точкой на карте Беларуси".

Делегат отметил, что в такой насыщенной жизни важна поддержка семьи и близких. "Моя жена тоже из Кричевского района, учитель по образованию. А совсем недавно мы впервые стали родителями. И, конечно, сейчас это самое главное событие в нашей жизни, которое дает не только силы, но и вдохновение. Потому что все то, что я делаю в общественной жизни района, в музее, делаю в том числе для своих близких".-0-

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