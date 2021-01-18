Делегат ВНС: сельхозпредприятиям нужна поддержка в привлечении молодых кадров и их закреплении

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На высоком уровне нужно поднимать вопросы укрепления материальной и технической базы сельскохозяйственной отрасли, а также проблему недостатка профессиональных специалистов и их закрепления на рабочих местах. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделилась заведующая центральным складом ОАО "Залужье" Валентина Жуковец из Стародорожского района, которая выдвинута делегатом на VI ВНС.

"Сельское хозяйство - важнейшая из отраслей, она производит продукты питания для населения, сырье для перерабатывающей промышленности, обеспечивает рабочими местами значительную часть населения. При этом в агропромышленном секторе имеется ряд актуальных вопросов, и мне бы хотелось, чтобы они были включены в программу Всебелорусского народного собрания и были озвучены пути их решения", - рассказала делегат.

Среди проблем в сельском хозяйстве она выделила сокращение инвестиций в АПК, износ техники, а также нежелание молодых специалистов оставаться в сельской местности после обязательной отработки. "Сейчас молодые люди уезжают из деревни, специалисты не задерживаются на местах. Это большая проблема, которую надо решать: обеспечивать людей жильем, развивать инфраструктуру в деревнях", - поделилась Валентина Жуковец.

Всебелорусское народное собрание соберет специалистов из разных областей, поэтому поспособствует решению проблемных вопросов. "Все приедут со своими конкретными предложениями и пожеланиями. Такими, которые касаются их местности, - отметила Валентина Жуковец. - Поднимая вопросы, решения будем искать коллективно. Будем рассматривать ситуации под разными углами, чтобы прийти к такому итогу, который удовлетворит многих".

VI Всебелорусское народное собрание пройдет 11-12 февраля в Минске. На обсуждение участников будут вынесены основные положения программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития страны. Общая численность участников и приглашенных составит 2,7 тыс. человек.-0-