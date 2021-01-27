Делегат ВНС: вопрос дистанционного обучения надо рассмотреть со всех сторон

27 января, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. На Всебелорусском народном собрании вопросы образования, в том числе дистанционного обучения, нужно обсудить с широкой аудиторией. Такое мнение высказала корреспонденту БЕЛТА делегат ВНС директор детской школы искусств им. И.Ф.Хруцкого Новополоцка Оксана Тарасикова.

Оксана Тарасикова впервые побывает на таком значимом общественно-политическом мероприятии. Ее ожидания связаны с обсуждением темы развития сфер культуры и образования.

"Культура является важной составляющей нашего общества. Без нее невозможно воспитание целостной, всесторонне развитой личности. Надеюсь, что на Всебелорусском народном собрании услышу о новых направлениях, по которым будет развиваться эта сфера нашей жизни. В образовательный процесс в прошлом году вмешалась пандемия. Она показала все плюсы и недочеты дистанционного обучения. Я считаю, что на народном собрании эту тему надо обсудить и изучить со всех сторон: нужно его вводить или нет", - поделилась директор.

Как депутат горсовета она ведет прием граждан, также участвовала в общественных приемных. Поэтому голос народа слышит непосредственно. Новополочан волнует проблема жилья. Особенно озадачиваются этим молодые семьи. "Одним из выходов могли бы стать арендные квартиры. Думаю, их надо строить больше. Молодежь, которая не может позволить себе приобрести новое жилье, могла бы жить в таких квартирах, пока не встанет на ноги и не обзаведется желанными метрами. У нас с городе активно идет застройка новых микрорайонов, какую-то часть в новостройках можно было бы отдавать под арендное жилье", - сказала Оксана Тарасикова.

Также избирателей в ее округе заботит благоустройство дворовых территорий. И в законодательстве на этот счет есть моменты, которые хотелось бы обсудить. "Новополоцк предложил программу по благоустройству дворов. Это правильно, ведь мы все хотим жить комфортно не только в своих квартирах. Хочется, чтобы глаз радовался, глядя на благоустроенные дворы, где можно гулять, играть с детьми, отдыхать", - отметила директор школы.-0-