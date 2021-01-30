Делегат ВНС: закрепление молодежи на селе даст импульс в развитии своего региона и страны в целом

30 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Закрепление молодежи на селе даст новый импульс в развитии своего региона и страны в целом. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделилась делегат VI Всебелорусского народного собрания, председатель Чериковского районного Совета депутатов Анжела Новикова.

"Мы тоже подготовили свое предложение на Всебелорусское народное собрание. Мы уверены в том, что социальная поддержка, в том числе и льготная форма кредитования, должна распространяться на все специальности и всех молодых специалистов, которые хотят работать в малых регионах, - подчеркнула Анжела Новикова. - Так мы сможем и молодежь поддержать на первых этапах ее становления как взрослых людей, и в развитие самого района привнести не только необходимое, но и что-то новое. Закрепление молодых специалистов на селе даст новый импульс в развитии своего региона и страны в целом".

Анжела Новикова поделилась, что вопрос устройства молодежи на селе - актуальный в нашей стране. "Меня как делегата, как председателя Чериковского районного Совета депутатов, жителя небольшого населенного пункта, очень волнуют вопросы устройства молодежи на селе. Он требует особой и пристальной работы. Сейчас в большей степени социальная поддержка есть у молодых специалистов, которые приходят в социальную отрасль. Но у нас еще есть ряд сфер, которым также нужны молодые и перспективные специалисты. И сегодня необходимо уделять внимание каждой профессии - нельзя сказать, что одна специальность сейчас нужнее другой. Мы все трудимся на благо себя, своих семей, своей страны. И в слаженной работе, где есть профессиональные и ответственные люди, мы не только добьемся успеха сегодня, но сможем выйти на более высокий уровень завтра", - отметила Анжела Новикова.

Еще один важный момент - внимание со стороны государства малым населенным пунктам страны.

"Программа будущей пятилетки - всеобъемлющая. И важно отметить, что еще на этапе подготовки к Всебелорусскому народному собранию, на моменте разработки будущей программы - вопрос о развитии малых регионов не просто был туда включен, а местами уже и детально проработан. И мы видим это на примере программы по развитию юго-восточного региона нашей области. Мы благодарны за ее. Это большое подспорье для наших регионов", - рассказала Анжела Новикова.

Делегат отметила, что миссия представлять свой район на таком высоком собрании - ответственная и волнительная. "Мне доверили не только представлять интересы жителей региона. Мне дали возможность в числе первых прочувствовать ту атмосферу, которую, я уверена, запомню на всю жизнь. Кроме этого, на мне лежит ответственность как на делегате и после Всебелорусского форума. Мне нужно будет поделиться с людьми положительными эмоциями и вдохновением, которое подарит нам масштабный форум", - уверена Анжела Новикова.-0-