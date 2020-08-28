Делегации 10 стран знакомятся с потенциалом Полесья на Мозырском экономическом форуме

28 августа, Мозырь /Корр. БЕЛТА/. Представители 10 стран знакомятся с потенциалом Припятского Полесья во время Мозырского экономического форума, передает корреспондент БЕЛТА.

Форум посещают дипломаты из Армении, Азербайджана, Болгарии, Ирана, Литвы, Пакистана, Палестины, России, Судана, Узбекистана. Также в Гомельскую область прибыли представители других регионов Беларуси.

Мозырский экономический форум за годы развития вырос от события регионального значения до мероприятия в масштабах республики. Впервые он приурочен ко Дню торгового советника - одному из важнейших ежегодных мероприятий для торгово-экономических советников дипломатических миссий, аккредитованных в Беларуси.

С экономическим и инвестиционным потенциалом Мозырского района гостей в деталях познакомила председатель райисполкома Елена Павлечко. Во время форума презентовали возможности и ресурсы Мозырского машиностроительного завода, "Беларуськабеля", Мозырского деревообрабатывающего комбината, КПУП "Мозырские молочные продукты", а также инвестиционный проект "Ледовая арена в Мозыре".

В программе - посещение "Мозырьсоли" и Мозырского НПЗ. Утром торгово-экономические советники возложили цветы к мемориальному комплексу "Ола" в Светлогорском районе. Знакомство с регионом и его историко-культурным наследием дипломаты продолжат завтра, 29 августа.

Организатором Дня торгового советника традиционно выступает Белорусская торгово-промышленная палата. Как правило, мероприятие проводится в различных регионах Беларуси и направлено на продвижение экономического потенциала страны. Дипломаты всесторонне знакомятся с регионом, посещают крупнейшие предприятия и исторические места, дегустируют продукцию белорусских производителей. В этом году вниманию иностранных гостей предложено белорусское Полесье. Большинство из них впервые побывает в этом регионе страны.-0-